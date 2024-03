Bayer Việt Nam thúc đẩy canh tác sầu riêng bền vững tại Đắk Nông

Sầu riêng là loại cây trồng chiến lược đang rất được chú trọng vì giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống kinh tế người dân, không chỉ tại tỉnh Đắk Nông mà còn nhiều tỉnh thành khác trên cả nước.

Một trong những điểm nhà nông trồng sầu riêng quan tâm nhất là đảm bảo quá trình ra hoa và đậu quả diễn ra thành công, điều này đòi hỏi nhà nông phải nắm vững kỹ thuật canh tác, bao gồm quản lý dinh dưỡng, dịch bệnh trên cây trồng. Ngoài ra, nhà nông còn cần phải kiểm soát lượng nước tưới tiêu hợp lý cũng là một trong những yếu tố giúp để đảm bảo năng suất và sự phát triển khỏe mạnh cho cây trồng.

Bên cạnh đó, việc xây dựng mã số vùng canh tác và quản lý tốt chất lượng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng, đáp ứng yêu cầu từ thị trường và đảm bảo thu nhập cao cho người dân.

Một trong những điểm quan trọng nhất khi trồng sầu riêng là đảm bảo quá trình ra hoa và đậu quả diễn ra thành công. Ảnh: Thanh Lâm.

Nhận thấy được điều này, Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông hợp tác nhằm hướng dẫn và triển khai mô hình canh tác sầu riêng bền vững, hỗ trợ cho nông dân mở rộng diện tích canh tác, nâng cao khả năng cạnh tranh của sầu riêng Việt Nam trên thị trường thế giới và góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương, cải thiện thu nhập và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Chương, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông chia sẻ canh tác sầu riêng bền vững là một xu thế tất yếu. Trong thời gian tới, Trung tâm Khuyến nông sẽ nhân rộng mô hình tới các hộ dân trồng sầu riêng và các loại cây trồng khác. Đồng thời, sẽ tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức của người dân trong việc quản lý, xử lý rác thải vật tư nông nghiệp trong quá trình sử dụng.

Nhà nông tham quan vườn sầu riêng của anh Phan Việt Cường sau khi áp dụng quy trình chăm sóc sầu riêng bền vững, đáp ứng chuẩn xuất khẩu của Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Thanh Lâm.

Anh Phan Việt Cường, nhà nông trồng sầu riêng tại ấp Đăk Wer, huyện Đắk Rlap, tỉnh Đăk Nông chia sẻ do chưa có kiến thức và hiểu biết về cây sầu riêng vì vậy anh đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình canh tác cũng như hiệu quả chăm sóc sầu riêng không cao. Tháng 10/2023, nhận được sự hỗ trợ và hướng dẫn canh tác sầu riêng của công ty Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông, vườn sầu riêng nhà anh bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Anh hy vọng sẽ gặt hái 1 vụ mùa thành công trong vài tháng tới, đồng thời có thể xuất khẩu với giá cao.

Sự hợp tác còn chú trọng nâng cao năng lực và kiến thức canh tác cho cán bộ khuyến nông và nhà nông, với buổi tập huấn đầu tiên đã được triển khai cho 50 cán bộ khuyến nông, những người đóng vai trò nòng cốt trong việc phổ biến kiến thức và phương pháp thực hành tốt nhất cho nhà nông. Nối tiếp sẽ là chuỗi 10 buổi tập huấn cho hơn 400 nông dân trong khu vực. Các buổi tập huấn sẽ tập trung vào kỹ thuật canh tác, nhấn mạnh việc sử dụng an toàn và có trách nhiệm các sản phẩm BVTV trong suốt quá trình canh tác sầu riêng.

Nội dung tập huấn sẽ tập trung vào kỹ thuật canh tác, nhấn mạnh việc sử dụng an toàn và có trách nhiệm các sản phẩm BVTV trong suốt quá trình canh tác sầu riêng. Ảnh: Thanh Lâm.

Song song đó, Bayer Việt Nam cũng giới thiệu đến nhà nông bộ giải pháp "Much More Durian" (tạm dịch: Bội thu Sầu riêng), giúp quản lý hiệu quả sâu bệnh mà vẫn đảm bảo năng suất cây trồng tối ưu. Đáng chú ý, giải pháp này đảm bảo kiểm soát dư lượng từ thuốc bảo vệ thực vật, giúp nhà nông đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, an toàn đối với sầu riêng xuất khẩu khi sử dụng đúng cách.

"Hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông, chúng tôi mong muốn giúp nhà nông Việt Nam nắm bắt hiệu quả các cơ hội xuất khẩu sầu riêng ra thị trường thế giới, thông qua việc mang đến các giải pháp chuyên biệt về quản lý cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật canh tác bền vững, từ đó giúp sầu riêng Việt Nam có thể đứng vững trên thị trường toàn cầu, bên cạnh ưu tiên về an toàn và bền vững.", ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc Nhánh Khoa học Cây trồng của Bayer Việt Nam cho biết.

Ông Kg Krishnamurthy, Giám đốc nhánh Khoa học cây trồng, Bayer Việt Nam chia sẻ mong muốn đem đến các giải pháp giúp sầu riêng Việt Nam có thể đứng vững trên thị trường toàn cầu. Ảnh: Thanh Lâm.

Sự hợp tác giữa Bayer Việt Nam và Trung tâm Khuyến nông Đắk Nông một lần nữa khẳng định cam kết của Bayer trong việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, tăng trưởng kinh tế và phúc lợi cho nhà nông. Qua việc nâng cao năng lực nhà nông, khuyến khích thực hành canh tác có trách nhiệm và mở rộng diện tích vùng trồng, sự hợp tác này hướng một tương lai tươi sáng và thịnh vượng cho ngành sản xuất sầu riêng tại Việt Nam.