BCTC quý 3: Văn Phú - Invest tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tốt

Trong quý 3, doanh thu thuần VPI đạt gần 377 tỷ đồng, tăng trưởng 1.5 lần so với cùng kỳ năm trước. Biên độ lợi nhuận gộp trong 9 tháng đầu năm tăng lên mức 37.5% từ con số 20.8% trong 9 tháng đầu năm 2019.



Nhờ đó, VPI đạt lợi nhuận sau thuế quý 3/2020 hơn 68 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Theo VPI, doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đến từ việc chuyển nhượng bất động sản ở dự án Grandeur Palace - Giảng Võ và hoạt động cho thuê căn hộ dịch vụ khách sạn tăng mạnh ở căn hộ dịch vụ khách sạn Oakwood Residence Hanoi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, VPI đạt doanh thu gần 926 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 97 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VPI đạt dương với hơn 650 tỷ đồng.

Tổng tài sản của VPI tại thời điểm cuối tháng 9 tăng trưởng gần 10% so với đầu năm, đạt 9,820 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 129% so với đầu năm, đạt 1,483 tỷ đồng (con số này tăng hơn 518 tỷ đồng so với cuối quý 2/2020). Đây là khoản tiền trả trước của khách hàng theo các hợp đồng mua bán bất động sản nhưng chưa nhận bàn giao, minh chứng cho việc bán hàng đều đặn trong 9 tháng đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý 3, VPI ghi nhận số dư tiền, tiền gửi 441 tỷ đồng.

Trong khi đó, VPI cũng tiếp tục thực hiện giảm áp lực tài chính với tổng nợ vay giảm hơn 16% so với đầu năm.

Mới đây, VPI đã thực hiện chốt quyền để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 25%.