Đẩy mạnh bán sản phẩm, Văn Phú - Invest lãi hợp nhất quý II tăng so với cùng kỳ

Dự án The Terra - An Hưng của chủ đầu tư Văn Phú - Invest

Lợi nhuận quý II tăng so cùng kỳ

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II với 469 tỷ đồng doanh thu và 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Trong khi doanh thu tương đương cùng kỳ thì lợi nhuận lại tăng 33%. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản được đánh giá gặp nhiều khó khăn do Covid-19, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, thậm chí có nguy cơ phá sản.

Văn Phú - Invest cho biết lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng do trong quý II, ngoài việc tiếp tục ghi nhận doanh thu từ The Terra An Hưng, The Terra Hào Nam, các dự án như Khu dịch vụ căn hộ khách sạn Hồ Tây (Oakwood Residence Hà Nội), The Grandeur Palace Giảng Võ cũng đem lại nguồn thu cho công ty.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Văn Phú - Invest đạt doanh thu 549 tỷ đồng, tăng 16%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 28,5 tỷ đồng, tăng 38% cùng kỳ.

Đơn vị: tỷ đồng

Tính đến 30/6, tổng tài sản của Văn Phú - Invest đạt 9.256 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 2.697 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ 873 tỷ đồng.Tiền và tương đương tiền tính đến cuối kỳ đạt 624 tỷ đồng. Người mua trả tiền trước ngắn hạn (khách hàng đặt cọc ứng trước cho các giao dịch mua sản phẩm bất động sản) tăng hơn 70% so với đầu kỳ, đạt 1.105 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 11% so với đầu kỳ, đạt 3.787 tỷ đồng. Trong đó, nợ dài hạn giảm 20%, ở mức 2.061 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính, khoản mục phải thu ngắn hạn của Văn Phú - Invset tại thời điểm 30/6 là 3.645 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Theo giải trình, do yếu tố dịch bệnh nên công ty chủ động thay đổi phương án kinh doanh, thúc đẩy bán hàng, bàn giao và hỗ trợ khách hàng các giải pháp tài chính. Chính vì vậy, bước sang tháng 7, công ty đã thu được hơn 770 tỷ đồng.

Nhờ biết tiết kiệm chi phí, giá vốn giảm, trong báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Văn Phú - Invest trong 6 tháng đầu năm dương, đạt 420 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 707 tỷ đồng.

Hoạt động bán hàng được đẩy mạnh

Trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp khó khăn chung, ban lãnh đạo Văn Phú - Invest cho biết đã có quyết sách mới đẩy mạnh hoạt động bán hàng, tăng cường thu hồi công nợ, xử lý hàng tồn kho và tiết giảm chi phí tài chính…

Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ của Văn Phú - Invest tại Hà Nội

Quý II, công ty chính thức mở bán tòa V1 tại dự án The Terra - An Hưng (Hà Nội), tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng tại dự án Grandeur Palace - Giảng Võ (Hà Nội). Lũy kế 6 tháng, VPI đã bán được 439 sản phẩm gồm cả cao tầng và thấp tầng từ các dự án. Trong bối cảnh kinh doanh bất động sản trầm lắng do dịch bệnh, dự án The Terra – An Hưng vẫn tạo được sức hút lớn tại thị trường Hà Nội. Trong vòng chưa đầy một năm, chủ đầu tư đã bán được 958 căn trên tổng số 1328 căn chung cư và 162 căn trên tổng số 166 căn thấp tầng.

Mặc dù chịu ảnh hưởng, bị gián đoạn một thời gian do chính sách giãn cách xã hội, hoạt động xây dựng vẫn được Văn Phú - Invest triển khai đúng tiến độ, nhờ đó bàn giao các dự án đúng kế hoạch. Ngày 3/7, Văn Phú - Invest đã tiến hành trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng đã mua shophouse tại dự án The Terra - An Hưng. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là căn cứ pháp lý chứng minh sở hữu hợp pháp của các cư dân đối với tài sản bất động sản, đồng thời đảm bảo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình giao dịch, chuyển nhượng tài sản. Điều này giúp nhiều khách hàng thêm an tâm về mặt pháp lý đối với dự án.

Đối với mảng kinh doanh căn hộ dịch vụ khách sạn, trước ảnh hưởng lớn của dịch Covid – 19 đến ngành dịch vụ khách sạn, Văn Phú - Invest đã tập trung đẩy mạnh khai thác nhóm khách thuê dài hạn, nhờ đó các dự án vẫn giữ được nguồn thu ổn định. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, mảng kinh doanh này mang về 25,2 tỷ doanh thu cho công ty.

Về công tác mở rộng đầu tư tại các tỉnh thành, dự án Cồn Khương nằm ở vị trí đắc địa của quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ do Văn Phú - Invest làm chủ đầu tư đã có quy hoạch 1/500 và sẽ được khởi công vào đầu năm 2021. Dự án có quy mô 51 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 4900 tỷ đồng. Đây được xem là dự án trọng điểm trong thời gian tới của Văn Phú – Invest, được doanh nghiệp dành nhiều nguồn lực đầu tư.