Bể cá đặt ở 5 vị trí này trách sao năm qua hao tài tán lộc

Không đặt bể cá phía sau sofa

Theo quan niệm phong thủy, ghế sofa phòng khách tượng trưng cho sự vững chãi ổn định cho gia thất. Sofa thường được kê tựa lưng vào tường. Nếu bạn đặt bể cá phía sau sofa thì không hợp phong thủy vì không ai lấy nước làm "vật chống lưng".

Hơn nữa, bể cá mang tính động, sự dao động của nước là không ổn định nên dễ khiến người nhìn vào có cảm giác bất an, không yên tâm.

Nếu đặt bể cá sau sofa sẽ tạo sự xung đột, bất an cho gia chủ, ảnh hưởng đến sự ổn định của gia trạch.

Cần nắm vững phong thủy để lựa chọn vị trí đặt bể cá cảnh cho phù hợp. Ảnh: Phunutoday

Không đặt bể cá đối diện hoặc gần bếp

Bể cá thuộc hành Thủy, bếp đun lại thuộc hành Hỏa. Nếu đặt gần nhau sẽ tạo nên sự xung khắc. Tốt nhất gia chủ không nên để bể cá gần khu vực đun bếp để tránh phạm điều kiêng kỵ này.

Bên cạnh đó, gia chủ cũng không nên đặt bể cá ở vị trí tạo thành một đường thẳng với bếp vì điều này sẽ phạm vào điều vô cùng cấm kỵ trong phong thủy. Không chỉ khiến sức khỏe của người trong gia đình giảm sút mà nó còn có thể khiến người đứng nấu ăn trong bếp bị ảnh hưởng.

Không đặt bể cá trước bệ thần hay dưới bàn thờ

Phong thủy quan niệm, nếu đặt bể cá ở trước các tượng thần như Thần Tài, Phúc, Lộc, Thọ sẽ bị rơi vào thế "chính thần hạ thủy" khiến gia chủ đứt đoạn đường công danh. Nhẹ thì công ăn việc làm trục trặc, nặng thì dễ lâm vào cảnh tán gia bại sản.

Ngoài ra, đặt bể cá dưới bán thờ cũng là điều cấm kỵ trong phong thủy. Vì bàn thờ là nơi linh thiêng, cần sự trang nghiêm, yên tĩnh cũng là nơi giúp mang tài lộc, phước lành đến cho gia chủ mà bể cá lại mang tính động không ổn định. Nếu đặt gần nhau sẽ làm ảnh hưởng đến tài khí của gia đình, làm tán gia bại sản.

Không đặt bể cá trong phòng ngủ

Phòng ngủ là nơi mang năng lượng âm, là không gian để gia chủ nghỉ ngơi nên rất cần sự yên tĩnh. Còn bể cá mang năng lượng dương, mang tính động. Nếu đặt bể cá trong phòng ngủ thì có thể dẫn đến hiện tượng mất cân bằng âm dương.

Ban đêm, thiết bị tạo bọt hoạt động có thể phát ra âm thanh lớn khiến bạn khó ngủ, mệt mỏi hơn.

Không đặt bể cá phía bên phải của không gian ngôi nhà

Phong thủy quan niệm vị trí bên phải của ngôi nhà là phương vị của Bạch hổ tọa lạc. Vì khu vực này có tính kỵ nước nên nếu đặt bể cá sẽ gây ảnh hưởng đến tính phong thủy của gia chủ.

Theo phong thủy khi chọn vị trí đặt bể cá trong nhà phải tính toán cụ thể, phải an Bát trạch, an Thần sát chủ địa khí theo long mạch, an phi tinh Huyền không. Cân đối 3 yếu tố rồi kết hợp với cung đó xem cung nào háo Thủy mới đặt bể cá.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo