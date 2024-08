Bé gái 8 tuổi đóng Ghến trong phim "Đi giữa trời rực rỡ": Tiết lộ thành tích học tập

Diễn viên nhí đóng Ghến trong phim "Đi giữa trời rực rỡ": Học sinh giỏi, năng động

Bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" đang thu hút chú ý của khán giả. Bên cạnh diễn viên chính, bé Ghến, em gái của Pu, cũng nhận được quan tâm bởi nét xinh xắn, đáng yêu. Diễn viên nhí 8 tuổi trong đảm nhiệm vai diễn này chính là em Nguyễn Ngọc Khánh An.

Khánh An cùng các diễn viên chính trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: NVCC

Khánh An hiện là học sinh Trường Tiểu học Mậu Lương, quận Hà Đông, Hà Nội. Dù mới 8 tuổi và chỉ với 2 năm hoạt động nghệ thuật nhưng con đã có một số thành tích như Á Quân 1 "Tài Sắc Nhí Việt Nam 2023"; Á Quân the Face Hachio 2023; Á quân 2 Siêu mẫu nhí Việt Nam Toàn cầu 2024; Đại sứ nhí Best Catwalk Kangen Water 2023, Giải thí sinh trình diễn ấn tượng nhất trong cuộc thi "The Face Kids 2023"; Kids Khả ái trong cuộc thi IKids Việt Nam 2022; Giải khuyến khích chương trình "Tìm kiếm gương mặt trang bìa 2022 do báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức; Top 35 Model xuất sắc chương trình truyền hình thực tế So you think you can model do VTV9 tổ chức.

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, chị Nguyễn Sao Mây, mẹ của Khánh An cho biết: "Dù hoạt động nghệ thuật thường xuyên nhưng Khánh An vẫn luôn giữ thành tích học tập tốt khi liên tiếp 2 năm đều đạt học sinh giỏi toàn diện. Ngoài ra con cũng rất năng nổ tham gia các hoạt động tập thể ở trường như văn nghệ, aerobic, các cuộc thi vẽ tranh,… Trong đó, con cũng đã đạt giải "Triển Vọng" cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi Cathay lần thứ 15 với chủ đề "Em vẽ ước mơ của em".

Lớp 1- 2, Khánh An là học sinh xuất sắc. Ảnh: NVCC

Kể về duyên đến với vai diễn trong phim "Đi giữa trời rực rỡ", chị Mây cho hay: "Con biết đến bộ phim là do trung tâm diễn xuất con đã từng theo học đăng tuyển casting nên mẹ con đã đăng ký cho con tham gia để cọ xát. Sau khoảng hơn 1 tháng thì con nhận được tin từ ekip là con đạt vai và đi quay luôn.

Con quay trong vòng 1 tháng ở Cao Bằng. Cứ 3 ngày quay lại đi xe khách 8 tiếng về Hà Nội. Mọi người trong đoàn rất thương vì con là diễn viên bé nhất của đoàn từ Hà Nội lên mà phải di chuyển quãng đường rất xa và dài".

Tuy nhiên, bù lại khi tham gia đóng phim ở vùng cao, Khánh An được trải nghiệm và nhận thấy rằng mình đã may mắn hơn các bạn ở đây rất nhiều vì được sinh ra trong một môi trường có điều kiện học tập và trải nghiệm tốt hơn. Các bạn khá vất vả, thiếu thốn từ cái ăn, cái mặc đến chỗ vui chơi và học hành. Riêng việc đến trường đi học cũng đã gặp nhiều cản trở về địa hình địa lý, thiếu thốn cơ sở vật chất… Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên con được trải nghiệm cuộc sống của người dân vùng cao (cụ thể là người Dao đỏ trên Cao Bằng).

Cảnh quay của con chủ yếu là ở bối cảnh nhà của Pu. Ở đây xung quanh là ruộng ngô bao phủ, trước mặt là núi đồi nên con ngắm cảnh rất đẹp và yên bình".

Cả trong học tập lẫn tham gia nghệ thuật, Khánh An đều nghiêm túc. Ảnh: NVCC

Luôn nhắc nhở con phải ưu tiên việc học văn hóa

Chị Mây cho biết, do Khánh An vẫn còn nhỏ nên không biết sau này lớn lên con có còn đủ nhiệt huyết đam mê nghệ thuật nữa không. Hiện tại con yêu thích nên bố mẹ cố gắng tạo điều kiện và đồng hành cùng con.

Cái duyên đến với nghệ thuật của Khánh An cũng rất tự nhiên. Ban đầu chị Mây cho con đi học để con tự tin hơn, hoạt bát hơn. Nhưng khi tham gia học, Khánh An luôn được thầy cô đánh giá là tiếp thu nhanh và có tố chất nên được đi trải nghiệm thực hành rất nhiều. Bộ phim truyền hình đầu tiên Khánh An tham gia 1 cảnh nhỏ là phim "Món quà của cha", sau đó là vài cảnh nhỏ khác trong phim "Mình yêu nhau bình yên thôi", "Phụ nữ 5.0"... và rất nhiều sitcom khác.

Khánh An bên bố mẹ và các em. Ảnh: NVCC

Con tham gia hoạt động nghệ thuật nhưng vợ chồng chị Mây cũng luôn nhắc nhở con phải ưu tiên việc học văn hóa. Ngoài ra chị Mây cũng chỉ nhận lịch di quay cho con vào cuối tuần hoặc thỉnh thoảng con chỉ xin nghỉ nửa buổi chiều hoặc xin đến muộn để đi quay. Bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ" là bộ phim đầu tiên Khánh An được tham gia nhiều phân cảnh nhất và phải đi quay xa nhất. Nhưng thời gian quay vào đợt hè nên con không bị ảnh hưởng đến việc học.

Khánh An hiện là học sinh lớp 3. Ảnh: NVCC

"Khi cho con tham gia nghệ thuật, tôi cũng khá vất vả để có thể sắp xếp công việc đồng hành với con tại các buổi quay, các show diễn. Ban đầu mẹ con cũng không được mọi người trong nhà ủng hộ vì thấy con cả tuần học vất cả, cứ được nghỉ học là mẹ con lại đưa con tham gia hết chương trình này đến chương trình kia. Nhưng thật sự, khi đã là đam mê thì cả 2 mẹ con đều không thấy mệt và trộm vía Khánh An đi đâu cũng được mọi người khen là "lúc nào cũng tràn đầy năng lượng".

Với tôi luôn ưu tiên hàng đầu vẫn là việc học văn hóa. Bố mẹ không đặt nặng con phải theo nghệ thuật, nhưng nếu con thực sự đam mê và có duyên với nghề thì bố mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng con. Phương châm dạy con của tôi là "Thắng không kiêu, bại không nản". Tôi luôn dạy con làm gì cũng phải nghiêm túc, luôn phải nỗ lực học hỏi, trau dồi từng ngày", chị Mây chia sẻ.

Theo chị Mây: "Khánh An là chị cả, dưới còn 2 em trai nên từ bé con đã ý thức và tự lập. Con luôn yêu thương và nhường nhịn các em. Những lúc bố mẹ bận, con còn thay bố mẹ trông em và cho em ăn. Thậm chí, vì con cũng có đam mê nhảy và người mẫu nên em trai của con cũng được chị dạy cho rất nhiều "kinh nghiệm".