Bé Tú An: "Con vẫn mong được làm bé Tình của Phố trong làng một lần nữa"

Những giọt nước mắt lay động của bé Tình

Lần đầu tiên đứng trước ống kính, cô bé 9 tuổi Tú An đã nhanh chóng chinh phục công chúng với vai diễn bé Tình trong bộ phim "Phố trong làng". Vẻ ngoài đáng yêu, trong trẻo của Tú An dường như đối lập với những biến cố đang xảy ra trong gia đình cô bé. Cũng bởi vậy, mỗi khi Tú An rơi nước mắt, khán giả dường như đều xót xa cùng với em.

Tú An đảm nhận vai bé Tình trong phim truyền hình "Phố trong làng". (Ảnh: VTV)

Trái ngược với diễn xuất khiên cưỡng của một số diễn viên nhí trước đó, Tú An gây bất ngờ khi thể hiện vai bé Tình một cách tự nhiên, dễ chịu. Cùng với Doãn Quốc Đoan (vai bố Mến), Lệ Quyên (vai mẹ Thương), Tú An đã góp phần tạo nên một gia đình thôn quê với những đau đớn, giằng xé nhưng chân thực và giàu cảm xúc.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Tú An cho biết, em đến với "Phố trong làng" một cách đầy bất ngờ sau cuộc điện thoại từ một thành viên trong đoàn: "Sau khi nhận được cuộc gọi, mẹ hỏi con: "Con có thích đóng phim không? Biết rằng mình sẽ có cơ hội lên sóng truyền hình quốc gia, lại là phim giờ vàng, nên con hào hứng nhận lời. Con hi vọng đây sẽ là cơ hội để mình được thử sức và tới gần khán giả".

Cô bé nhiều lần rơi nước mắt trong những phân cảnh cảm động. (Ảnh: VTV)

Do dịch bệnh khi tập phim trước vừa phát sóng trên truyền hình, ê-kíp tại tật bật hoàn thiện phần kế tiếp. Những lúc nghỉ ngơi, Tú An đều tranh thủ xem lại các cảnh quay và đọc nhận xét của khán giả: "Nhận được nhiều lời khen ngợi từ người xem "Phố trong làng", con mừng lắm. Đó cũng là động lực để con cố gắng hoàn thành những phân cảnh tiếp theo thật tốt".

Với Tú An, những cảnh khóc chính là thử thách lớn nhất khi tham gia một bộ phim truyền hình dài tập. Để vào vai trọn vẹn, cô bé luôn coi bố Mến (Doãn Quốc Đam) và mẹ Thương (Lệ Quyên) như cha mẹ ngoài đời, tưởng tượng rằng mình cũng đang trải qua hoàn cảnh buồn như vậy: "Bố Mến và Mẹ Thương rất yêu quý con, coi con như con gái. Cũng bởi vậy, khi vào cảnh quay, con rất dễ dàng lấy cảm xúc và thường vào vai nhanh chóng"…

Sau "Phố trong làng", Tú An cho biết, em chưa nghĩ nhiều về tương lai, nhưng nếu phim có phần 2 thì em vẫn mong có cơ hội tham dự: "Con muốn làm bé Tình một lần nữa, để được khán giả yêu thương như hiện tại…"

"Xem con khóc, cả gia đình đều rơi nước mắt"

Tú An xinh xắn và đáng yêu ngoài đời. (Ảnh: NVCC)

Thực tế, Tú An không phải là một gương mặt xa lạ với công chúng. Cô bé sinh năm 2013 thể hiện năng khiếu nghệ thuật ngay từ khi còn nhỏ, và đã "dắt lưng" cho mình không ít thành tích "khủng" trong nhiều lĩnh vực.

Tú An đã đặt chân trên nhiều sàn catwalk với các thương hiệu thời trang nổi tiếng, biểu diễn cùng Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu H'Hen Niê, siêu mẫu Xuân Lan. Bé Tình của "Phố trong làng" cũng từng là quán quân cuộc thi Hồn nhiên áo dài 2018; Huy chương Vàng Belly Dance Festival International 2019; Quán quân tìm kiếm tài năng Nhí toàn quốc do VTV3 tổ chức; Giải Em bé yêu thích nhất do khán giả bình chọn của VTV3 năm 2020...

Tú An là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang dành cho thiếu nhi. (Ảnh: NVCC)

Với khả năng diễn xuất nổi trội, cô bé 8 tuổi xuất hiện trên rất nhiều các chương trình như: Cafe sáng của VTV3, Trạng nguyên Nhí VTV3 năm 2021, là diễn viên chính 2 năm liền vở nhạc kịch nhà hát những giấc mơ chào Xuân 2020 - 2021 phát sóng trên VTV3.

Sau bộ phim truyền hình "Phố trong làng", Tú An cũng góp mặt trong bộ phim điện ảnh bom tấn 578 sẽ ra rạp trong đầu năm 2022.

Chị Nhung, mẹ của bé Tú An chia sẻ niềm hạnh phúc khi chứng kiến con gái diễn xuất trên sóng truyền hình: "Khi xem các tập "Phố trong làng" mà tại đó Tú An khóc, cả gia đình chúng tôi đều khóc theo, dù biết là con mình đang diễn. Là một người mẹ, tôi nghĩ chắc nhiều mẹ khác khi ấy cũng khóc theo bé Tình. Giọt nước mắt của con đã chạm đến trái tim của những người làm cha làm mẹ".

Mẹ của Tú An cũng tâm sự: "Gia đình chúng tôi luôn ủng hộ Tú An trong những bước đường con đi, chỉ mong con luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chặng đường ở phía trước còn dài, tôi mong con hãy cứ tự tin và đón đợi ở những nhân duyên phía trước".