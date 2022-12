Belarus thông báo về kế hoạch lớn khiến Ukraine 'ngồi trên đống lửa'

Xe tăng tham gia cuộc tập trận quân sự Union Courage-2022 Nga-Belarus tại thao trường Obuz-Lesnovsky ở Belarus. Ảnh AP

Hãng thông tấn nhà nước BelTA đưa tin, Belarus có kế hoạch di chuyển các thiết bị quân sự và lực lượng cho một cuộc tập trận "chống khủng bố". Động thái của Belarus được đưa ra trong bối cảnh Ukraine lo ngại rằng Nga có thể tấn công nước này từ biên giới Belarus.

Hãng thông tấn nhà nước BelTA dẫn lời Hội đồng An ninh Belarus cho biết: “Trong giai đoạn này, có một kế hoạch di chuyển các thiết bị quân sự và nhân viên của lực lượng an ninh quốc gia. Do đó, việc di chuyển của công dân dọc theo một số tuyến đường và khu vực công cộng sẽ bị hạn chế. Việc sử dụng vũ khí giả cho mục đích huấn luyện đã được lên kế hoạch".

Các lực lượng Belarus được lên kế hoạch di chuyển vào thứ Tư và thứ Năm 7-8/12, nhưng không có thông tin về khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng hoặc hình thức tập trận sẽ diễn ra.

Trong chín tháng, Belarus đã tránh tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Ukraine, nhưng trước đây, Tổng thống Alexander Lukashenko đã ra lệnh triển khai quân đội cùng với các lực lượng Nga gần biên giới Ukraine, viện dẫn các mối đe dọa đối với Belarus từ Kiev và phương Tây.

Ukraine đã lo ngại trong nhiều tháng rằng, Belarus và Nga có thể thông đồng để tấn công nước này từ biên giới phía bắc.

Belarus và Nga là đồng minh chặt chẽ về kinh tế và quân sự. Nga bị cáo buộc là đã sử dụng Belarus làm bàn đạp cho cuộc tiến công vào Kiev bắt đầu từ ngày 24/2 nhưng thất bại.