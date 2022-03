Bên trong nghĩa trang thú cưng "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Bên trong nghĩa trang chó mèo "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội. Clip: Lan Anh - Nguyệt Minh

Ngày nay, khi cuộc sống ngày càng phát triển, người ta dần coi những thú cưng mà bản thân nuôi dưỡng như một phần của gia đình, một người bạn đặc biệt. Đối với nhiều người, việc có một chú chó, mèo để bầu bạn đã giúp họ vượt qua được những thời gian khủng hoảng của cuộc đời. Chính vì thế, việc đối xử với thú cưng cũng giống như đối xử với một người bạn thân thiết luôn bên cạnh mình.

Nếu như chẳng may thú cưng của họ mất đi, dù là lý do gì thì đối với chủ nhân của chúng, đó là một tổn thương, một nỗi đau đớn như mất đi điều gì trân quý nhất. Cũng xuất phát từ tâm lý này, nhiều người chủ khi thú cưng mất đi, họ mong muốn được an táng những "người bạn" một cách đầy đủ, trọn vẹn...



Chùa Tề Đồng Vật Ngã được xây dựng trên mảnh đất rộng khoảng 2.000 m2, nằm khuất trong con ngõ nhỏ trên phố Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Ngôi chùa được biết đến là nơi đầu tiên trên cả nước cung cấp dịch vụ mai táng, chôn cất, lễ cầu siêu, phóng sinh... dành cho thú cưng. Đây cũng nơi an nghỉ của hơn 2.000 chú chó, mèo.

Chùa Tề Đồng Vật Ngã từng được ghi nhận kỷ lục về nhiều nội dung khác nhau. Ảnh: Lan Anh

Năm 1969, sau khi đi lính về, ông Nguyễn Bảo Sinh (hiện 82 tuổi) bắt tay vào xây dựng khu chôn cất cho thú cưng trên diện tích hơn 2.000 m2. Ban đầu khu chôn cất cho thú cưng chỉ là một góc nhỏ, sau này dần dần phát triển và đổi tên thành chùa Tề Đồng Vật Ngã. Tại đây, các thú cưng sau khi chết sẽ được làm lễ cầu siêu, chôn cất (hỏa táng hoặc thủy táng), làm bia mộ, cúng lễ 49 ngày và 100 ngày.

Giá dịch vụ chôn cất địa táng dành cho thú cưng dao động từ 8-9 triệu đồng; hỏa táng rẻ hơn, khoảng 4-5 triệu đồng. Số tiền này là trọn gói cho tất cả các chi phí đặt bia mộ và công chăm sóc, trông coi nghĩa trang.



Chùa Tề Đồng Vật Ngã là ngôi chùa đầu tiên tại Việt Nam cung cấp các dịch vụ cho thú cưng, trong đó có dịch vụ an táng đầy đủ từ hỏa thiêu, thủy táng, và các nghi lễ khác. Ảnh: Nguyệt Minh

Chùa Tề Đồng Vật Ngã nhìn từ trên cao, ngôi chùa chia thành 4 khu vực chính bao gồm khu ta bà, trần thế, thiên đường, niết bàn. Mỗi khu vực đều có ý nghĩa riêng, tái hiện lại một vòng đời của thú cưng từ khi sống đến khi mất. Ảnh: Nguyệt Minh

Bên trong chùa là nơi tổ chức những nghi lễ quan trọng trong quy trình an táng thú cưng như lễ nhập quan, lễ cầu siêu,... Ảnh: Nguyệt Minh

Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được đặt trang trọng trước cửa ngôi chùa. Ảnh: Nguyệt Minh

Khu vực chôn cất thú cưng sau khi hỏa táng. Tại đây, người chủ có thể chọn thủy táng, chôn cất có tro cốt và di ảnh hoặc chỉ để lại di ảnh. Số tiền mà chủ các thủ cưng bỏ ra để thực hiện các dịch vụ tại đây từ vài triệu đồng đến cả vài chục triệu đồng. Ảnh: Nguyệt Minh

Những nấm mộ nhỏ nhắn của các thú cưng sau khi được hỏa thiêu và giữ lại tro. Mỗi nấm mộ sẽ có di ảnh và bát hương riêng của từng thú cưng. Ảnh: Nguyệt Minh

Tùy vào điều kiện của từng chủ, thay vì để lại tro cốt thú cưng của mình thì có thể chọn hình thức thủy táng. Chủ nhân cũng có thể chọn hình thức lưu lại di ảnh vào khu vực lưu di ảnh chung của nghĩa trang hoặc mang về. Ảnh: Nguyệt Minh

Khu vực hồ là nơi để thủy táng tro cốt thú cưng. Sau khi hỏa táng, tro của các thú cưng có thể được rải vào trong hồ, với niềm tin tâm linh rằng các thú cưng sẽ sớm được siêu thoát. Ảnh: Nguyệt Minh

Khu vực hỏa táng của nghĩa trang chó mèo, tùy vào trọng lượng của từng thú cưng, thời gian hỏa thiêu có thể từ 1 tiếng đến 3, 4 tiếng. Ảnh: Nguyệt Minh

Điểm đặc biệt ở quần thể chùa, nghĩa trang cho thú cưng này chính là sự tái hiện lại 18 tầng địa ngục. Các thú cưng sau khi được hỏa thiêu sẽ được để ở khu Âm phủ đến khi người chủ đến nhận tro cốt và tiếp tục làm những nghi lễ khác. Ảnh: Nguyệt Minh

Khu vực nhà vong, khu vực để thờ các thú cưng trước khi làm lễ 49 và 100 ngày. Ảnh: Lan Anh