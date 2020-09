Bên trong xe VinFast President của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có gì đặc biệt?

Với tham vọng cạnh tranh với các đối thủ như BMW X7 hay Lexus LX570, VinFast President không dừng lại là một phiên bản hiệu suất cao của Lux SA như đồn đoán trước đó mà được thay đổi cả khung gầm để đứng riêng là một mẫu xe mới, đầu bảng của thương hiệu.

SUV cỡ lớn của VinFast có kích thước dài 5.146mm (hơn 173mm so với SA), rộng 1.987mm, cao 1.460mm và chiều dài trục cơ sở 3.133mm. So với LX570, President dài hơn 66mm, rộng hơn 7mm nhưng lại thấp hơn tới gần 100mm. Chiều dài tổng thể của SUV Việt lớn hơn 83mm so với mẫu xe Nhật. Khoảng sáng gầm của President ở mức 183mm, thấp hơn 43mm so với mức 226mm của LX570.

VinFast President sở hữu thiết kế khỏe khoắn, mạnh mẽ và sang trọng. Lưới tản nhiệt được thiết kế dạng kim cương, kết hợp với hốc gió cỡ lớn trên nắp capo làm tôn lên vẻ mạnh mẽ cho tổng thể chiếc xe.



Nhưng điều mà nhiều người tò mò đó là phần nội thất bên trong xe VinFast President có gì đặc biệt?

VinFast President chú trọng vào sự thoải mái của cả người lái và người ngồi hàng ghế sau với các tính năng massage, sưởi và thông gió cho hàng ghế thứ nhất và thứ hai. Đặc biệt, hàng ghế thứ 2 rất rộng rãi với khoảng duỗi chân được tăng thêm tới 20 cm so với mẫu Lux SA2.0.

Nội thất hàng ghế trước xe VinFast President

Nội thất trên xe sử dụng da Nappa cao cấp đến từ Eagle Ottawa - nhà cung cấp da độc quyền toàn cầu, cùng loại gỗ ốp Veneer thượng hạng được sản xuất tại Ý. Với cấu trúc vân xoáy tự nhiên, gỗ ốp trên mỗi chiếc VinFast President sẽ có hoa văn hoàn toàn khác biệt.



Các tiện nghi thư giãn như trần xe bằng kính giả cửa sổ trời, điều hòa tự động hai vùng, móc treo quần áo ở hàng thứ ba, bản đồ định vị, màn hình cực đại 12,3 inch với độ phân giải HD sắc nét, kết nối DQ với điện thoại giúp mọi thao tác điều khiển trở nên thuận tiện.

Tuy nhiên, người dùng kỳ vọng nhiều hơn ở hàng ghế thứ 2 của mẫu xe "Chủ tịch" có thể sẽ khá hụt hẫng, bởi VinFast President bị thiếu đi những tính năng thường thấy ở những chiếc xe phục vụ ông chủ.

Ví dụ, hàng ghế thứ hai không phải là loại hai ghế độc lập (ghế thuyền trưởng - captain seats), hàng ghế này cũng không thể chỉnh điện, không có bàn làm việc, không có TV gối đầu hàng trước, không có điều hòa nhiệt độ bốn vùng, không có hộp lạnh... Hệ thống 13 loa cũng không phải do thương hiệu Hi-end nào cung cấp. Xe cũng không có giảm xóc khí nén có thể nâng, hạ gầm cũng như mang tới cảm giác êm ái cho ông chủ.

"Trái tim" của VinFast President là khối động cơ 6.2V8 cho công suất 420 mã lực, mô-men xoắn, tăng tốc 0-100 km/h sau 6,8 giây, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, hộp số tự động 8 cấp. Thành tích này của VinFast President nhỉnh hơn Lexus LX570 (7,7 giây), nhưng kém BMW X7 (5,8 giây). Một điều khá đáng tiếc xe không có lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Trang bị an toàn trên VinFast President ngoài những trang bị có sẵn trên SA còn được bổ sung thêm tính các năng như: hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ đổ đèo (HDC), chống lật (ROM), cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, hay hệ thống camera 360 quanh thân xe.

Điểm trừ ở trang bị an toàn trên VinFast President là chưa có công nghệ mang tính đặc trưng ví dụ BMW có điều khiển cử chỉ hay Mercedes có Autopilot. Ngoài ra, xe cũng bị khuyết các tính năng an toàn chủ động như lùi chuồng tự động, phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang, ga tự động thích ứng,...