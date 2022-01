Bến xe lớn nhất TP.HCM tấp nập khách chiều 28 Tết

Theo lãnh đạo Bến xe Miền Đông, lượng khách qua Bến xe Miền Đông, tính từ 25 tháng Chạp đến nay, là hơn 17.000 người, giảm 46% so với cùng kỳ. Dự kiến lượng khách qua bến ngày 29 tháng Chạp hơn 21.000 người, bằng 2/3 so với cùng kỳ. "Khách và hàng hóa giảm hơn một nữa so với năm ngoái", vị lãnh đạo này cho hay.