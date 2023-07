Người hâm mộ Marvel có thể ăn mừng khi Benedict Cumberbatch tuyên bố về sự trở lại của anh với vai "Doctor Strange" trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Nam diễn viên nổi tiếng gần đây đã xuất hiện tại show truyền hình JW3 Speaker Series và tiết lộ một số chi tiết hấp dẫn về các dự án Marvel sắp ra mắt vào năm tới.



Benedict Cumberbatch trở lại "Doctor Strange"

Mặc dù chi tiết sự trở lại của Cumberbatch vẫn còn là một bí ẩn, nhưng có nhiều suy đoán về việc anh sẽ đóng vai chính trong phần tiếp theo độc lập của "Doctor Strange" hay xuất hiện với tư cách khách mời trong một bộ phim khác của MCU, chẳng hạn như "Avengers: The Kang Dynasty" từng bị trì hoãn thời gian ra mắt. Bất chấp điều đó, chắc chắn rằng nam diễn viên sẽ tiếp tục để lại dấu ấn của mình trong loạt phim siêu anh hùng.

Benedict Cumberbatch trong "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Ảnh: IT.

Cumberbatch lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai Dr. Stephen Strange trong phim "Doctor Strange" năm 2016. Kể từ đó, anh ấy đã đóng lại vai diễn này trong "Thor: Ragnarok" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019), "Spider-Man: No Way Home" (2021) và "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" phát hành năm 2022.

Michael Waldron, tác giả của "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" đã bật mí hướng đi của nhân vật Strange trong một cuộc phỏng vấn với Gizmodo. Quyết định giới thiệu nhân vật Clea, người yêu mang của Strange trong truyện tranh, đã được cân nhắc cẩn thận. Waldron tin rằng, Strange vẫn chưa sẵn sàng để gặp tình yêu của đời mình trong các phần trước, vì có những vấn đề chưa được giải quyết với Christine Palmer, người yêu trước đây của anh.

Trước khi trở lại màn ảnh MCU, Cumberbatch dự kiến sẽ xuất hiện trong bộ phim hài phiêu lưu "The Wonderful Story Henry Sugar" và phim sử thi châm biếm Kinh Thánh "The Book of Clarence". Cả hai tác phẩm đều ấn định lịch chiếu vào cuối năm nay. Một dự án khác của Cumberbatch là "The End We Start From" cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị bấm máy.