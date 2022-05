Doctor Strange 2 bị "tố" quá bạo lực và kinh dị

Bộ phim được mong chờ nhất của vũ trụ điện ảnh Marvel trong năm 2022 Doctor Strange 2 đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 6/5. Mặc dù được đón nhận nồng nhiệt cả về mặt hình ảnh cũng như nội dung cho tới doanh thu phòng vé, tác phẩm của tài tử Benidict Cuimberbatch vẫn phải đón nhận ý kiến chỉ trích. Trong đó, nhiều người cho rằng, bộ phim xứng đáng phải được đánh giá ở mức độ R, tức là người xem phải ở độ tuổi trên 17. Với những cảnh quay, nội dung tương đối tăm tối và bạo lực, việc dán nhãn PG-13 được cho là bất hợp lý và nguy hiểm với trẻ em.

Hình ảnh bạo lực và kinh dị trong Doctor Strange 2. (Ảnh trong phim).

Theo Hollywoord Reporter, những ý kiến kể trên là có cơ sở, bởi các cảnh bạo lực trong phim. Tuy nhiên, có thực sự Doctor Strange 2 đã bị dán nhãn sai, nhẹ nhàng hơn so với nội dung thật?

Variety cho rằng, các yếu tố bạo lực và kinh dị trong phim được nhìn thấy qua lăng kính của siêu anh hùng và siêu ác nhân. Bên cạnh đó, cha mẹ đưa con nhỏ của họ đi xem phim cũng có khả năng diễn giải hình ảnh và hành động, Vì vậy, bộ phim được dán nhãn PG-13 là hợp lý. Bên cạnh đó, tờ báo này cho biết, hội đồng Quản trị Phân loại và Xếp hạng (CARA) bao gồm một nhóm phụ huynh độc lập.

Cả MPAA (Hội đồng phân loại phim) và CARA đều không bình luận về các quyết định xếp hạng của mình trước các ý kiến trên Twitter. Xếp hạng PG-13 được đưa ra vào năm 1984 sau khi nhiều bậc cha mẹ phản ứng trước bộ phim Indiana Jones And The Temple Of Doom của Steven Spielberg quá bạo lực và đáng lo ngại đối với xếp hạng PG của nó.

Vào thời điểm đó, đạo diễn Spielberg đến gặp Jack Valenti - Chủ tịch MPA và người tạo ra bảng xếp hạng này. Họ đã thảo luận để đưa ra một bậc xếp hạng mới giữa PG và R.

Một cảnh trong phim Indiana Jones And The Temple Of Doom. (Ảnh trong phim).

Đề xuất thay đổi xếp hạng đánh dấu lần đầu tiên hệ thống được thay đổi kể từ khi được triển khai vào tháng 1/1968. Bộ phim đầu tiên nhận được PG-13 vào năm 1984 từ tổ chức là The Flamingo Kid của Garry Marshall.

Bộ phim Doctor Strange 2 đã thu về 185 triệu USD ở các rạp chiếu Bắc Mỹ cuối tuần qua. Tại phòng vé quốc tế, bom tấn "bỏ túi" 265 triệu USD, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 450 triệu USD.

Doctor Strange 2 đang chiếu ở 49 thị trường nước ngoài. Các lãnh thổ có doanh thu cao nhất bao gồm Hàn Quốc (30 triệu USD), Vương quốc Anh (24,7 triệu USD), Mexico (21,5 triệu USD), Brazil (16,3 triệu USD), Ấn Độ (12,7 triệu USD), Australia (12,6 triệu USD) và Đức (12 triệu USD). Tuy nhiên, tác phẩm không có mặt ở Trung Quốc và Nga - hai thị trường lớn của phim MCU. Thành tích này đã tái khẳng định sự thống trị phòng vé của Vũ trụ Điện ảnh Marvel sau hai năm khủng hoảng vì đại dịch.

Theo Variety, Imax, 3D và các màn hình định dạng cao cấp khác đã giúp tăng doanh thu cho Doctor Strange 2. Trên toàn châu Âu, các rạp chiếu đặc biệt chiếm 17% doanh thu phòng vé ở Anh, 24% ở Pháp và 50% ở Đức. Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 11% doanh thu bán vé đến từ các phòng chiếu đặc biệt, trong khi trên khắp châu Mỹ Latinh, 25% doanh thu đến từ định dạng 3D.