Doctor Strange 2: Doanh thu "khủng" nhưng là bước đi lùi đáng lo ngại của Marvel?

Ngày 15/5, Disney thông báo rằng, Doctor Strange 2 vượt qua mức 550 triệu USD toàn cầu chỉ trong 9 ngày mà không cần tới thị trường Trung Quốc và Nga. Variety dự đoán, bộ phim vượt qua tổng doanh thu nội địa 300 triệu USD vào tuần tới.

Phần tiếp theo của bộ phim siêu anh hùng Marvel thu về 16,7 triệu USD vào thứ sáu từ 4.534 địa điểm, đánh dấu mức giảm 81% so với con số 90 triệu USD ngày mở màn cách đây một tuần.

Điều này đánh dấu sự sụt giảm đáng lo ngại đối với một bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Các dự đoán được cho là bộ phim sẽ giảm khoảng 65% - 69% doanh thu vào cuối tuần thứ hai này, đạt tổng doanh thu từ 60 đến 65 triệu USD, tuy nhiên con số thực tế lại cao hơn nhiều.

Doctor Strange 2 mang về 550 triệu USD trên toàn cầu. (Ảnh: Marvel).

Quay trở lại tháng 12, siêu phẩm Spider-Man: No Way Home sụt giảm cao nhất từ trước tới nay trong thứ sáu của tuần lễ thứ hai ra mắt là 83,9%, nhưng lý do là bởi đó chính là đêm Giáng sinh, lượng khán giả tới phòng vé sẽ giảm theo tự nhiên. Sự sụt giảm thứ sáu đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến doanh thu, bộ phim vẫn có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại tại phòng vé nội địa M, thu về 804,6 triệu USD.

Các dự đoán của chuyên gia cho rằng, Doctor Strange 2 sẽ thu về trong nội địa Mỹ khoảng 380 - 405 triệu USD.

Trước đó, Captain America: Civil War được phát hành vào ngày 6/5/2016. Bộ phim Captain America thứ ba của Chris Evans đã thu về 179,1 triệu USD vào tuần đầu công chiếu. Đúng 6 năm sau, Doctor Strange 2 được công chiếu vào ngày 6/5 và thu về 187,9 triệu USD.

Captain America: Civil War đã thu về 408 triệu USD doanh thu phòng vé nội địa. Bộ phim của Chris Evans cũng có 90% trên Rotten Tomatoes và nhận được điểm A từ CinemaScore.

Theo Variety, có thể nói Doctor Strange 2 không xứng đáng với những lời ca tụng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ không mang lại nhiều tiền cho Marvel. Nếu đúng với dự đoán của giới chuyên môn thì bom tấn mùa hè của Marvel có thể mang về 395 tới 405 triệu USD. Nếu đạt được điều này, nó trở thành bộ phim MCU có doanh thu cao thứ 10 ở Bắc Mỹ.

Doctor Strange 2 do Sam Raimi làm đạo diễn. Tác phẩm kể về cuộc du hành đa vũ trụ của Doctor Strange, cuộc chiến giữa phù thuỷ và Scarlet Witch nhằm bảo vệ siêu anh hùng có khả năng du hành đa vũ trụ một cách dễ dàng. Tác phẩm có sự tham gia của Benedict Cumberbatch trong vai siêu anh hùng nổi tiếng cùng với Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor và Xochitl Gomez.