Bệnh chết héo nguy hiểm gây chết 100ha cây keo, chuyên gia lâm nghiệp nói gì?

Theo báo cáo kết quả nghiên cứu của Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, đến nay nước ta đã xác định được 14 loài sinh vật gây bệnh hại chính cho cây keo.

Trong đó, có 3 bệnh có khả năng bùng phát thành dịch: bệnh do nấm Ceratocytis manginecans (bệnh chết héo); bệnh phấn hồng hại thân do nấm Corticium salmonicolor gây hại và bệnh vàng lá gốc do các loài nấm thuộc chi Phytophthora (chưa xác định được loài và cơ chế gây bệnh).

Trong 3 loại bệnh trên thì bệnh chết héo là bệnh nguy hiểm, đã phát thành dịch tại In-đô-nê-si-a và Ma-lay-xi-a gây thiệt hại lớn. Ở nước ta đã xuất hiện ở nhiều địa phương, làm cho rừng trồng bị chết tập trung, trên diện rộng đã xảy ra ở một số tỉnh như Tuyên Quang, Yên Bái, Cà Mau...