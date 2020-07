Nắng nóng gay gắt đe dọa cháy rừng: Kiểm lâm dùng biện pháp rắn để dập lửa

Theo Bộ NNPTNT, trong 6 tháng đầu năm 2020, cả nước đã xảy ra 109 vụ cháy rừng với diện tích bị thiệt hại trên 260 ha, giảm 35% về số vụ và giảm 75% diện tích bị thiệt hại so với cùng kỳ năm 2019. Vừa qua, do nắng nóng kéo dài nên một số vụ cháy rừng đã xảy ra ở một số tỉnh miền Trung, tuy nhiên thiệt hại không lớn do đã được phát hiện và vào cuộc kịp thời.