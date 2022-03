"Bệnh nhân" Toyota Innova và "kẻ" âm thầm rút "ống thở"

Nhưng chuyện ma thì thường hay kể vào đêm trăng và thực tế thì đèn báo cảm biến oxy của Innova đã sáng đỏ theo đúng logic của một bệnh nhân SARS-CoV-2.

F0 trong cơn đại dịch Covid ngành xe

Trước khi những xui xẻo ấy tới, Toyota Innova vẫn bán tốt, vẫn là lựa tối ưu nhất trong phân khúc. Ngay cả khi đối thủ mới chỉ manh nha xuất hiện thì Innova vẫn không nhiều lo lắng bởi vốn là người gạo cội, kẻ lão làng - Innova biết mình có những thế mạnh đã đi vào lòng người.

Toyota Innova gặp khó ở Việt Nam. Ảnh KP.

Nhưng không may thay, hãng lại lo thay cho sản phẩm, sếp lại sốt sắng hơn nhân viên – hệt như cách chúng ta hoảng loạn trong buổi đầu của những ngày đại dịch Covid. Thay vì bình tĩnh nghĩ cách đối phó bằng những đổi thay nội lực thì bỗng đâu những người anh em Avanza & Rush (A&R) đáp ngay chuyến bay vội vã sang Việt Nam chống dịch.

Số phận của Innova bỗng dưng sang trang tăm tối vào hôm ấy. Tuổi đã cao, lại sẵn bệnh nền, nay Innova được chính “người nhà” tiếp sức đẩy vào tâm bão. A&R mặc sức bòn rút những tệp khách hàng quen thuộc của người anh già cỗi và cũng không quên nhường luôn cho đối thủ những khách hàng còn chấp chới lựa chọn.

Rush cũng bán ế. Ảnh VNE.

Dở hơn, A&R tựa như ông bác sĩ “dỏm” trong khu cách ly, thời gian để hai mẫu xe ấy tồn tại cũng chẳng nhiều, thậm chí còn chẳng đủ để khách hàng ghi nhớ như một cái tên quen thuộc. Và cái kết cho pha cứu nguy đi vào lòng đất là chỉ số SPO2 của “sự đổi mới” đã rớt thê thảm xuống còn 3.000 chiếc năm 2021. Lá phổi của Innova lúc này có lẽ đã bắt đầu trắng xóa.

Suzuki – kẻ lặng thầm rút ống

Nếu như Xpander như con virus quái kiệt bào mòn phế nang, Anvanza & Rush trợ tử nhiệt tình thì Suzuki mới là “que test Việt Á” của Innova. Quá trình ngụp lặn về doanh số suốt 5 năm qua của Ertiga như chiếc que ngoáy mũi rởm, mang lại cho Toyota căn bệnh “miễn dương” tự đại.

Suzuki XL7 mới gia nhập thị trường nhưng đã khiến nhiều mẫu xe gặp khó. Ảnh ATP.

Hết Kia Caren, tới Kia Rondo rồi thêm Nissan Livina và gần nhất là Suzuki Ertiga, Innova dường như không có đối thủ thực sự trong suốt hành trình của mình. Nhìn lại lịch sử, cũng chẳng quá nếu nói Toyota Innova giống như Merc G của người Đức. Cả một thập kỷ, trải qua vài thế hệ nhưng những đổi thay của Innova nhằm mang lại sự tốt hơn hoặc ít nhất là sự mới mẻ với người tiêu dùng là không khó để kể lại bởi có đếm thì chắc cũng chưa hết được bàn tay. Thế nhưng khách hàng vẫn mua, thậm chí mua đều đặn như mua một sản phẩm của Kimberly Clark.

Và chỉ khi sự ngạo nghễ trước đối thủ thúc đẩy bán của Innova bước qua ngưỡng 10 con số thì vực sâu đã ngay dưới cầu trước. Cú drop từ 7.092 chiếc năm 2019 xuống còn 2.825 chiếc năm 2020 là kết quả PCR nhãn tiền mà Innova phải nhận sau khi Suzuki tiền trảm hậu tấu bằng cặp đôi Ertiga – XL7, dọn đường cho Xpander quật ngã cho người đồng hương ngạo mạn.

Xpander là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Ảnh ĐL.

Toyota Innova chưa chết, chí ít là lúc này nó sống ECMO. Cuối tháng 3 tới đây, Veloz sẽ sang thay thế phương pháp điều trị để Rush quay lại Indonesia tiếp tục làm trùm. Nhưng điểm nhấn mới đây là chiếc Hybrid thứ ba trong giải sản phẩm của Toyota đã xuất hiện, tiếp nối Camry và Cross.

Có lẽ nằm đó nghe máy thở hoạt động, Innova cũng hiểu số phận của những mẫu xe thuần đốt trong như mình dường như đã định sẵn trong những cơn giật khục vì thiếu oxy. Nếu Veloz dẹp loạn được Xpander, mình vẫn chết. Nếu Veloz lại thất bại như Rush thì trạng chết chúa cũng băng hà. “No country for the old man” – Innova ICE.