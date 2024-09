Bệnh viện Nhi Trung ương cấm thầu 3 năm với nhà thầu Thiết bị Y tế KLM

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Trần Minh Điển vừa ký Quyết định số 3070/QĐ-BVNTW ngày 12/9, về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty CP Thiết bị Y tế KLM (Thiết bị Y tế KLM).

Theo đó, nội dung Quyết định cho biết trong phạm vi các gói thầu do Bệnh viện Nhi Trung ương làm chủ đầu tư/Bên mời thầu, Công ty CP Thiết bị Y tế KLM sẽ bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 3 năm, thực hiện theo quy định tại Nghị định 24/2024/NĐ-CP.

Khi tham dự gói thầu số 2 – Cung cấp dây nối bơm tiêm điện thuộc dự toán cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao y tế lần 5 năm 2024, nhà thầu đã có hành vi "làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu" quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 16 Luật Đấu thầu 2023.

Được biết, gói thầu nêu trên có giá 832 triệu đồng và 6 nhà thầu cạnh tranh. Kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu cho thấy, Công ty CP Thiết bị Y tế KLM là nhà thầu duy nhất không đáp ứng yêu cầu về năng lực kinh nghiệm.

Nội dung hình thức xử lý nhà thầu Thiết bị Y tế KLM do vi phạm Luật Đấu thầu. Ảnh chụp màn hình.

Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu Công ty CP Thiết bị Y tế KLM cung cấp hợp đồng số 54/2021/BVK-KLM ký ngày 27/5/2021 và biên bản thanh lý hợp đồng ngày 27/5/2022 với Bệnh viện K có những dấu hiệu nghi ngờ tính xác thực của tài liệu.

Để làm rõ hơn tính xác thực của tài liệu, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có công văn yêu cầu nhà thầu chứng minh. Ngày 29/8/2024, nhà thầu có tài liệu làm rõ là 7 hóa đơn giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, khi Tổ chuyên gia thực hiện tra cứu trên trang website của Tổng cục thuế thì không tồn tại hóa đơn có thông tin trùng khớp. Đồng thời, khi tra cứu theo đường link và mã tra cứu hóa đơn trên hóa đơn điện tử thì có kết quả là hóa đơn của đơn vị khác hoặc không tìm thấy hóa đơn.

Trước đó, để làm rõ thông tin về hợp đồng tương tự, Bên mời thầu đã có công văn gửi Bệnh viện K và nhận được phản hồi khẳng định Bệnh viện K không thực hiện ký kết hợp đồng cung cấp số 54/2021/BVK-KLM ngày 27/5/2021 và Biên bản thanh lý hợp đồng ngày 27/5/2022 với Công ty CP Thiết bị Y tế KLM.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Công ty CP Thiết bị Y tế KLM thành lập tháng 4/2016 tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Người đại diện doanh nghiệp là Giám đốc Bùi Minh Tân. Trước khi mang tên Thiết bị Y tế KLM, doanh nghiệp này có tên cũ là Công ty CP phần giáo dục Journey of dreams.

Theo khảo sát, từ năm 2020 đến 2024, Công ty Thiết bị Y tế KLM tham dự tổng cộng 92 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 38 gói, và 18 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu 8 tỷ đồng.

Tính riêng từ đầu năm 2024 cho đến nay, Công ty tham gia 57 gói và đã trúng 18 gói, hiện còn 18 gói chưa có kết quả.

Trong đó, gồm một số gói như Gói thầu số 4 vật tư tiêu hao thường do Bệnh viện Tim Hà Nội mời thầu; Gói Cung ứng Vật tư chỉ khâu phẫu thuật cho Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang do Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang mời thầu; Gói thầu số 1 mua sắm các mặt hàng hóa chất, vật tư xét nghiệm, khí y tế năm 2024-2025 cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An..

Thiết bị Y tế KLM còn tham dự nhiều gói thầu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh minh họa.

Trước khi nhận phải "lệnh cấm" của Bệnh viện Nhi Trung ương, Công ty Thiết bị Y tế KLM còn tham dự vào loạt gói thầu của Chủ đầu tư này, kể từ đầu năm tới nay. Các gói này gồm: Gói 5 cung cấp vật tiêu hao sử dụng trong nội soi tiêu hóa - hô hấp và chấn thương chỉnh hình; Gói 3 cung cấp bơm, kim tiêm, dây truyền và găng tay các loại; Gói 14 cung cấp test nhanh các loại; Gói 6 cung cấp ống thông, ống dẫn lưu, dây nối, chạc nối các loại. Các gói này hiện chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.