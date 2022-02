Bệnh viện Tâm Anh giữ thai thành công cho thai phụ mang tam thai biến chứng

Hành trình giữ thai cho thai phụ mang tam thai

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi - Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM gọi đây là một kỳ tích khi nhớ về hành trình gian khó đồng hành cùng thai phụ Đoàn Yến Phương (quận Gò Vấp, TP.HCM) gặp biến chứng bất thường khi mang tam thai.

"Khi phát hiện tôi mang tam thai, bác sĩ khuyên bỏ bớt một bé vì lo ngại sức khỏe của tôi không đảm bảo, nhưng chúng tôi không đồng ý vì quá thương con", chị Phương kể.

Chị Phương cùng chồng "gõ cửa" 5 bệnh viện với hy vọng giữ được cả ba con, tuy nhiên, các bác sĩ lắc đầu. Tình cờ biết đến chuyên gia Sản khoa Nguyễn Bá Mỹ Nhi giàu kinh nghiệm theo dõi thai kỳ nguy cơ cao và xử lý các biến chứng sản khoa, anh chị tìm đến "cầu cứu".

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM quyết định giữ tam thai cho thai phụ có tình trạng cổ tử cung phức tạp. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

"Với song thai, các bác sĩ đã rất lo lắng vì nguy cơ sinh non cao, trường hợp này lại là tam thai, nguy cơ càng cao hơn nữa. Do đó, chúng tôi đã dự phòng các tình huống nguy hiểm và chuẩn bị mọi điều kiện sẵn sàng đón trẻ chào đời sớm", bác sĩ Nhi nhận định.

Đến tuần thai 24, chiều dài cổ tử cung của thai phụ chỉ còn 5 mm, nguy cơ dọa sinh non. Do tuổi thai lớn, cổ tử cung quá ngắn, và khâu eo cổ tử cung dự phòng trong đa thai thường không có ý nghĩa, sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định đặt dụng cụ nâng đỡ cổ tử cung (Pessary) và lên kế hoạch can thiệp sớm bất cứ lúc nào để bảo đảm sự an toàn của 3 em bé. Song song đó, chị Phương được hỗ trợ thuốc dưỡng thai.

Vượt cạn an toàn ở tuần thai 32

Chiều 28 Tết Nhâm Dần, ở tuần thai thứ 32, thai phụ bị rỉ ối và nhập viện cấp cứu tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Các bác sĩ đánh giá cổ tử cung mở 4-5 cm, ối đã vỡ, một thai ngôi mông, một thai ngôi đầu và một thai ngôi ngang. Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi nhanh chóng "báo động" toàn bệnh viện, ekip Trung tâm Sản Phụ khoa, Trung tâm Sơ sinh và khoa Gây mê hồi sức sẵn sàng mổ lấy thai khẩn cấp và hỗ trợ hồi sức cho 3 em bé ngay sau sinh.

Bác sĩ và nữ hộ sinh Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM có mặt trong phòng mổ với đầy đủ thiết bị hỗ trợ để đón bé chào đời. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trực tiếp mổ lấy thai, bác sĩ Mỹ Nhi cùng ekip vui mừng thông báo ba thiên thần chào đời khỏe mạnh. Các bác sĩ Sơ sinh và nữ hộ sinh đã sẵn sàng cùng 3 giường sưởi ấm chuyên dụng dành cho hồi sức sơ sinh và trẻ sinh non cũng có mặt ngay tại phòng mổ.

Cả 3 bé có tình trạng suy hô hấp nhẹ nên được hỗ trợ thở áp lực dương liên tục (CPAP) và được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Sơ sinh. Sau 2-3 ngày, các bé tự thở và nuôi ăn bằng sữa mẹ.

3 em bé được chăm sóc đặc biệt tại phòng NICU - Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Ảnh: BVĐK Tâm Anh





BS.CKII Phạm Lê Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết, nhờ được nuôi dưỡng tốt và tiêm thuốc trưởng thành phổi, hồi sức tích cực, chăm sóc kịp thời ngay khi chào đời bằng những phương pháp hiện đại bậc nhất, nên các bé đều nhanh chóng ổn định sức khỏe và phát triển tốt.

Bác sĩ Nguyễn Bá Mỹ Nhi cho biết khi mang đa thai, mẹ có nguy cơ tiền sản giật/sản giật, đái tháo đường thai kỳ, băng huyết sau sinh…; sinh non; nguy cơ mất thai do vỡ ối sa dây rốn, dây rốn thắt nút, thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung… Do đó, để giữ tam thai thành công và em bé chào đời khỏe mạnh là nỗ lực rất lớn của ekip bác sĩ BVĐK Tâm Anh.

"Nếu không có siêu âm, chăm sóc tiền sản tốt và đơn vị chăm sóc Sơ sinh tốt với phác đồ giờ vàng can thiệp cho trẻ sinh non… sẽ không có được thành công ngày hôm nay. Hiện tại, chúng tôi rất mừng khi mẹ và 3 em bé đều khỏe mạnh", bác sĩ Mỹ Nhi chia sẻ.

Quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong nhiều chuyên khoa (Sản Phụ khoa, Chẩn đoán hình ảnh, Sơ sinh), cùng hệ thống máy móc hiện đại, BVĐK Tâm Anh đã phát hiện sớm và điều trị thành công nhiều trường hợp thai kỳ nguy cơ cao, hội chứng truyền máu song thai, thai giới hạn tăng trưởng, thai có bệnh tim bẩm sinh phức tạp, nuôi sống trẻ sinh non từ 25 tuần tuổi...

*Tên nhân vật đã được thay đổi.