Béo phì khiến bé 8 tuổi nặng gần 60kg, điều trị bằng cách nào?

Bị béo phì, bé trai 8 tuổi nặng 58kg

Đưa con đến khám và tư vấn bệnh lý thừa cân béo phì tại Bệnh viện Việt Đức, chị L.H.V (trú tại Phú Thọ) cho biết, con chị mới 8 tuổi đã nặng 58kg khiến chị rất lắng.

Việc béo phì khiến con chị vận động, sinh hoạt đều khó khăn. Gia đình cũng rất khó khăn trong việc kiểm soát chế độ ăn của con. Con đặc biệt thích đồ ăn sẵn, nước uống công nghiệp có ga và không chịu vận động, suốt ngày chơi máy tính, xem ti vi…



Nhiều trẻ em đã bị béo phì từ khi còn nhỏ (Khám và tư vấn bệnh lý thừa cân béo phì tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh BVCC)

Tại Bệnh viện Việt Đức trong ngày 29/10 đã có hơn 100 trường hợp đến khám và tư vấn về bệnh lý béo phì với nhiều lứa tuổi khác nhau. Có nhiều người nặng đến 80-90kg, dù đã thực hiện nhiều chế độ ăn kiêng, luyện tập nhưng không thể giảm cân hoặc giảm 1 lại tăng 2.

Nhiều người trong số này có các bệnh lý đi kèm như cao huyết áp, tiểu đường...

GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, béo phì không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động, sinh hoạt, tâm lý mà còn phải coi đó là bệnh lý và cần được khám và điều trị tại các chuyên khoa về tiêu hóa và béo phì.

Nhiều người không chỉ dựa vào chế độ ăn uống và luyện tập để giảm được cân mà cần phải can thiệp điều trị. Hiện nay, phẫu thuật điều trị béo phì là một trong những phương pháp chữa bệnh chủ động và bền vững có tác dụng làm giảm cân nặng, điều trị các bệnh phối hợp với béo phì rất hiệu quả.

15% người trưởng thành thừa cân béo phì

Theo Bộ Y tế, béo phì là tình trạng tích tụ mỡ thừa hoặc bất thường, có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Ở nhiều nước trên thế giới, tình trạng béo phì ngày càng gia tăng, đặc biệt trong 10 năm trở lại đây. Bệnh béo phì có sự thay đổi theo giới, tuổi, tình trạng kinh tế, xã hội, yếu tố chủng tộc.

Béo phì là thủ phạm gây ra hơn 200 bệnh mãn tính nguy hiểm. (Khám và tư vấn bệnh lý thừa cân béo phì tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh BVCC)

Nghiên cứu được công bố vào năm 2018 về bệnh không lây nhiễm, ăn uống và dinh dưỡng ở Việt Nam cho thấy tần suất thừa cân, béo phì trên người lớn ở Việt Nam là 15%, tỷ lệ ở thành thị gấp gần 2 lần so với nông thôn (22,1% so với 11,2%).

Một thống kê tại Việt Nam 2021 cho kết quả tương tự với tỷ lệ thừa cân, béo phì ở TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chiếm 18% tổng số lượng người thừa cân, béo phì trên toàn quốc.

Rất đáng lưu ý là tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em tuổi học đường 5-19 tuổi tăng từ 8,5% năm 2010 lên thành 19,0% năm 2020, trong đó tỷ lệ thừa cân béo phì khu vực thành thị là 26,8%, nông thôn là 18,3% và miền núi là 6,9%.

Tại hướng dẫn chẩn đoán và điều trị béo phì do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành cho biết: "Béo phì gây ra các vấn đề trầm trọng đến sức khỏe, là thủ phạm gây hơn 200 bệnh như bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa...".

Theo Bộ Y tế, nguyên nhân dẫn đến béo phì do tăng quá mức lượng năng lượng ăn vào; ăn một lượng thức ăn nhiều hơn nhu cầu của cơ thể; chế độ ăn giàu chất béo.

Nhiều người béo phì mắc các bệnh mãn tính như cao huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... (Khám và tư vấn bệnh lý thừa cân béo phì tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh BVCC)

Trẻ em tiêu thụ quá nhiều chất ngọt làm tăng nguy cơ béo phì hoặc nuôi con bằng sữa mẹ ít hơn 3 tháng thường đi kèm với tăng nguy cơ béo phì ở trẻ em khi đến trường.

Ngoài ra, còn có nguyên nhân do di truyền, hay do nội tiết như bệnh lý ác tính, viêm nhiễm, hội chứng béo phì, suy giáp, nguyên nhân mô bệnh học, nguyên nhân do dùng thuốc...

Để giảm cân nặng, Bộ Y tế cho biết, can thiệp lối sống là nền tảng đảm bảo duy trì giảm cân bền vững, an toàn bao gồm các biện pháp can thiệp dinh dưỡng, tập luyện thể lực, thay đổi hành vi, hỗ trợ tâm lý.



"Điều trị bằng thuốc khi can thiệp lối sống trong 3 tháng không giúp giảm được 5% cân nặng, người bệnh có BMI ≥ 25kg/m2. Ngoài ra cần phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa để đạt được hiệu quả điều trị và duy trì giảm cân đạt yêu cầu bền vững", Bộ Y tế nhấn mạnh.

Phương pháp điều trị béo phì - Về chế độ ăn cần cân đối giữa các chất sinh nhiệt, không quá nhiều glucid, tỷ lệ thay đổi tùy cá thể theo bệnh lý mắc kèm, thói quen ăn uống. Cung cấp đầy đủ các vitamin cần thiết: vitamin tan trong dầu, kali, sắt, acid amin. Hạn chế số bữa ăn trong ngày (3 bữa là đủ), hạn chế ăn loại glucid hấp thu nhanh và các chất béo bão hoà, muối dưới 5g/ngày; đồng thời kiêng rượu. - Tăng cường tập luyện: Có thể tập vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, miễn là phù hợp với nếp sinh hoạt của mình. Mỗi ngày trung bình 30 - 40 phút. Hoặc vận động nhiều lần trong ngày, mỗi lần tối thiểu 10 phút. Nên vận động tối thiểu 5 ngày/tuần, tốt hơn nên tập đều đặn mỗi ngày. (Theo Bộ Y tế)