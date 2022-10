Cứu sống bệnh nhân bị uốn ván nguy kịch "nhiều lần người nhà xin về"

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, bệnh viện đã điều trị thành công một bệnh nhân bị uốn ván, khi nhập viện đã trong tình trạng sắp ngừng thở, ngừng tim.

Bệnh nhân 66 tuổi (Cun Pheo-Mai Châu-Hòa Bình), trước khi vào viện 5 ngày, không may bị cọc nhọn đâm vào bàn chân trái dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng.

Khởi đầu bệnh nhân xuất hiện cứng hàm không há được miệng, không ăn uống và ho khác được. Sau đó bệnh tiến triển rất nhanh dẫn đến tình trạng co cứng toàn thân và xuất hiện các cơn co giật trên nền co cứng. Lúc này, bệnh nhân được người nhà đưa đi cấp cứu.



Bệnh nhân bị uốn ván, phải thở máy trong thời gian dài. Ảnh BVCC

Người bệnh nhập Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trong tình trạng: tím tái toàn thân, sắp ngừng thở, người cứng như khúc gỗ, hai hàm răng cắn chặt, không nuốt, không ho khạc được, không đặt được ống nội khí quản, co giật toàn thân trên nên co cứng.

Bệnh nhân nhanh chóng được mở khí quản cấp cứu, được thở máy, dùng thuốc an thần, giãn cơ, điều trị và chăm sóc tích cực.

TS, bác sĩ Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình) cho biết, trong tuần đầu nhập viện, gia đình đã nhiều lần xin cho bệnh nhân thôi điều trị vì lo ngại bệnh nhân tử vong ở bệnh viện mà không kịp đưa về nhà.

Với kinh nghiệm điều trị các bệnh nhân uốn ván trước đây, các thầy thuốc đã động viên, thuyết phục người nhà để bệnh nhân ở lại điều trị vì cơ hội sống sót là vẫn còn mặc dù quá trình điều trị và chăm sóc sẽ rất khó khăn và kéo dài.

Bệnh nhân đã được xuất viện trong sự vui mừng của gia đình và bác sĩ. Ảnh BVCC

"Cứ mỗi một lần người nhà sang trình bày để xin thôi điều trị cho bệnh nhân là một lần chúng tôi lại cùng nhau động viên, thuyết phục", bác sĩ Tình chia sẻ.

Trong hơn 1 tháng điều trị, chăm sóc tích cực bằng: thở máy, lọc máu, kháng sinh, dùng thuốc trung hòa độc tố uốn ván, tập phục hồi chức năng, với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa, sức khỏe của bệnh nhân được hồi phục.

Bệnh nhân cai được máy thở, rút được ống mở khí quản, ăn uống và đi lại được. Trong tuần vừa qua, bệnh nhân đã được xuất viện trong sự vui mừng của tất cả mọi người.