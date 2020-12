Bí ẩn về bát canh mà thái giám đưa Từ Hi thái hậu uống trước khi chết

Từng là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất cuối thời nhà Thanh, mặc dù ai cũng biết đám tang của bà xa hoa và đình đám nhất Trung Hoa cổ đại, tuy nhiên hành động kỳ lạ trước khi chết của Từ Hi thái hậu khiến hậu thế đều bất ngờ.

Từng nắm giữ quyền lực thao túng của triều đại nhà Thanh, Từ Hi thái hậu luôn kiếm tìm phương thức trường sinh.

Vào hôm ấy, triều đình mở trọng yến, bữa tiệc trọng thọ Từ Hi xa hoa và tốn kém khiến khách mời ai nấy đều được mở rộng tầm mắt với tổng 108 món ăn. Đây đều là những món nổi tiếng của cả dân tộc Mãn và Hán được các đầu bếp xuất sắc nhất Tử Cấm thành thực hiện, nhưng Từ Hi lại không mảy may động đũa, chỉ gọi thái giám Lý Liên Anh rót cho mình một ly rượu trắng.

Ảnh minh họa

Sau ngày đại tiệc thì chuyện không may đã xảy ra. Từ Hi thái hậu bỗng thấy trong người khó chịu, mồ hôi chảy, bắt đầu nôn mửa, đi ngoài.



Thái y bắt mạch xong cũng chỉ nói là bị kiết lị, kê cho một ít thuốc trị nhưng không có tác dụng. Bệnh tình ngày một nặng thêm di căn vào nội tạng, cơ thể Từ Hi suy nhược, chỉ uống vài ngụm canh sâm để cầm cự.

Một hôm, Lý Liên Anh mang tới một bài thuốc kỳ lạ. Nghe nói, canh rùa hay ba ba có tác dụng kéo dài tuổi thọ, giúp cơ thể cường tráng khỏe mạnh, Từ Hi liền sai cung nữ chuẩn bị canh quý hiếm. Từ Hi dùng canh ba ba hàng ngày, cho đến trước khi chết, bà uống canh ba ba để giữ hơi thở cuối cùng vì cho rằng ba ba ngàn năm hay rùa vạn năm tuổi được nhiều người biết đến như bài thuốc "thần dược".

Chưa hết, khi Từ Hi qua đời, thái giám thân thiết Lý Liên Anh liền đặt ngay vào miệng Từ Hi 1 viên dạ minh châu được cống tiến từ Tây Vực.

Thái giám Lý Liên Anh đặt dạ minh châu vào miệng Từ Hi thái hậu lúc bà băng hà.

Trước kia khi sứ giả Tây Vực mang cống nạp viên Dạ Minh Châu và nói rằng, nếu ngậm viên Dạ Minh Châu này vào trong miệng thì sau khi chết thi thể sẽ không bị thối rữa.

Vì thế mà bà đã lén lút nói với thái giám Lý Liên Anh, nếu như có một ngày bà chết rồi thì sẽ phải cho viên Dạ Minh Châu vào trong miệng của bà, để di thể của bà có thể được bảo tồn cho mãi về sau.

Viên dạ minh châu có giá bằng cả 1 tòa thành tỏa ánh sáng xanh, khi đặt vào miệng của Từ Hy bỗng trở nên trong suốt, các gân mạch của Từ Hi nổi lên trên bề mặt da trông rất đáng sợ.

Năm 1928, Tôn Điện Anh cùng đồng bọn trộm mộ Từ Hi, chúng phá lăng của bà bằng thuốc nổ. Sau khi vơ vét hết của cải đắt giá, Tôn Điện Anh bèn tiến tới thi thể Từ Hi, thấy miệng của bà có chút bất thường, hắn liền cậy miệng Từ Hi lấy đi viên dạ minh châu.

Trong hồi ức của Tôn Điện Anh, thì viên dạ minh châu này được miêu tả "bị tách ra làm hai miếng, ghép lại thành một quả cầu, khi tách ra thì có ánh sáng trong suốt, lúc ghép lại thì tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây, ban đêm đứng cách trăm thước vẫn có thể soi rõ từng sợi tóc…"

Điều đáng sợ, ngay khi viên dạ minh châu được lấy ra khỏi miệng thái hậu, người bà đang nguyên vẹn bỗng nhiên hốc mắt sụp xuống, gò má nhô lên cao, làn da đầu đang đỏ bỗng chuyển sang màu trắng bệch rồi tím tái và cuối cùng là đen sì. Chỉ trong vài dây, lão Phật gia đã quắt lại rồi đổi màu.

Trải qua những cuộc binh biến sau này, viên dạ minh châu có giá trị nghìn tỷ từng thuộc quyền sở hữu của Từ Hi Thái hậu cũng biến mất không rõ tung tích. Theo sử sách ghi chép, dạ minh châu đã xuất hiện từ thời Viêm Đế, là một trong những loại ngọc quý hiếm nhất thế gian.