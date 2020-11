Bị cảnh báo nghiêm khắc, Netflix phát sóng tại Việt Nam vẫn liên tục vi phạm

Netflix chiếu phim xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Tại phiên chất vấn của Quốc hội sáng 10/11 vừa qua, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trần Mạnh Hùng cho biết, Netflix có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, trẻ em; phản ánh sai trái lịch sử như loạt phim về chiến tranh Việt Nam.

Bên cạnh đó, Netfilx đã cung cấp phim có nội dung xuyên tạc lịch sử qua phim tài liệu “Vietnam War”; xuyên tạc về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam như phim "Madam Secretary"; trình chiếu những phim có nội dung bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm...

Bộ trưởng TTTT Trần Mạnh Hùng cho biết Netflix có nhiều nội dung vi phạm quy định pháp luật Việt Nam về báo chí, điện ảnh, trẻ em; phản ánh sai trái lịch sử...

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử mới đây công bố Netflix đang cung cấp hàng nghìn nội dung gồm các thể loại phim: phim truyện, tài liệu lịch sử, các chương trình trò chơi truyền hình, chương trình truyền hình thực tế, phóng sự… được chuyển ngữ tiếng Việt cung cấp cho người dùng Việt Nam, có thu tiền thuê bao định kỳ hằng tháng tại Việt Nam. Điều đáng nói là công ty này lại đang vi phạm pháp luật hiện hành Việt Nam.

Netflix bị tố cáo đang vi phạm pháp luật Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc chuyển ngữ tiếng Việt sử dụng từ ngữ thô tục, phá hoại tính trong sáng của tiếng Việt, cho phép trẻ em dễ dàng xem các nội dung không phù hợp, nhiều nội dung được Netflix phát có nội dung không được biên tập phù hợp truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đưa ra những dẫn chứng cụ thể về những vi phạm như nội dung xuyên tạc lịch sử (phim tài liệu "Vietnam War"), nội dung xuyên tạc về chủ quyền Việt Nam (phim điện ảnh "Madam Secretary"), nội dung mô tả hình ảnh bạo lực, sử dụng ma túy, khiêu dâm (phim điện ảnh, phim truyền hình "Polar", "After Porn End", "365 Days"...).

Thước phim quay tại Hội An được biến thành "Fuling, China" (Phù Lăng, Trung Quốc).

Cuối tháng 5/2020, bộ phim truyền hình "Madam Secretary" do đài CSB sản xuất được chiếu trên dịch vụ xem phim trực tuyến Netflix gây bức xúc khi chú thích Hội An thành một địa danh của Trung Quốc. Cụ thể, ở phút 17:04, tập 4, mùa 1 của "Madam Secretary", các nhà làm phim đã sử dụng thước phim quay tại Hội An nhưng lại chú thích là Phù Lăng, Trung Quốc. "Madam Secretary" là một bộ phim truyền hình chính trị của Mỹ được đạo diễn bởi Barbara Hall.

"Madam Secretary" do đài CSB sản xuất được chiếu trên Netflix gây bức xúc khi chú thích thước phim quay tại Hội An thành "Fuling, China" (Phù Lăng, Trung Quốc).

Trước đó, bộ phim tài liệu 10 tập "The Vietnam War" chiếu trên Netflix đã đưa ra những cái nhìn sai lệch và xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến tranh Việt Nam khiến công chúng phẫn nộ.

Mới đây là vụ Netflix phát sóng bộ phim “Put your head on my shoulder” ("Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta"), trong đó có đoạn nội dung vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Cụ thể, trong tập 9 của bộ phim có xuất hiện hình ảnh đường lưỡi bò.

Cụ thể, hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện tại phút 34:44 của bộ phim. Khi đang diễn ra bữa tiệc sinh nhật của nhân vật nữ, bất chợt cô gái này nhìn lên tivi đang chiếu bản tin thời tiết có hình ảnh đường lưỡi bò. Hình ảnh này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" bị phản ứng vì thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết, bộ phim chiếu trên mạng, vì thế Cục Điện ảnh không duyệt nội dung của bộ phim này. Tuy nhiên, khi nhìn thấy hình ảnh này, Cục trưởng Cục Điện ảnh cho hay “Cục Điện ảnh cũng như người dân phản đối bộ phim này”.

Sau nhiều chỉ trích, Netflix phản ứng bằng cách cắt bỏ cảnh phim có bản đồ đường lưỡi bò, nhưng không gỡ bỏ phim theo yêu cầu từ Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông.

Phim Netflix chiếu tại Mỹ bị kiện, cáo buộc vi phạm

Đây không phải là lần đầu tiên nền tảng chiếu phim trực tuyến Netflix bị tố vi phạm pháp luật. Tại Mỹ, vào tháng 8/2020, Netflix đã phải đối mặt với cáo buộc của bồi thẩm đoàn lớn ở Texas về tội danh quảng bá hành vi khiêu dâm trong bộ phim "Cuties" do Pháp sản xuất.

Theo The New York Times dẫn chứng, các công tố viên của bang Texas đã chỉ rõ việc một bộ phim có cảnh cố ý mô tả bộ phận sinh dục của trẻ em dù có mặc quần áo cũng là bất hợp pháp. Cảnh hoặc đoạn phim cũng như tư liệu mà bộ phim đó tuyên truyền không có giá trị nghệ thuật cũng như kiến thức. Nhiều khán giả bày tỏ sự phẫn nộ khi các diễn viên nhí trong phim được miêu tả theo kiểu khiêu dâm.

Tháng 8/2020, Netflix bị cáo buộc quảng bá hành vi khiêu dâm trong bộ phim "Cuties".

Không ít ý kiến cho rằng cách khai thác của đạo diễn khiến những khán giả nhí có thể có suy nghĩ, hành động không phù hợp với lứa tuổi và tác phẩm sẽ trở thành "thú vui của những kẻ ấu dâm". Thậm chí, một bộ phận lớn khán giả cho rằng nền tảng trực tuyến này đang bình thường hóa nạn ấu dâm. Trước đó, poster bộ phim cũng đã gây tranh cãi với hình ảnh 4 diễn viễn nhí tạo hình người lớn. Theo đó, đồng Giám đốc Điều hành của Netflix Reed Hastings và Ted Sarandos đã bị cho là dung túng một cách thiếu thận trọng việc phổ biến bộ phim.

Gần đây nhất, vào đầu tháng 11/2020, Tổ chức Di sản của tác giả Arthur Conan Doyle đã đâm đơn kiện êkip phim "Enola Holmes", trong đó có Netflix, "vi phạm bản quyền xuất phát từ những sao chép trái phép sáng tạo ban đầu của Conan Doyle trong các tác phẩm về Sherlock Holmes có bản quyền".

Hiện tại, Netflix không có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Hệ thống thiết bị cung cấp nội dung qua mạng Internet xuyên biên giới vào Việt Nam.