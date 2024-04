Bị cáo Nguyễn Phương Hằng: "Vô cùng ân hận vì không hiểu pháp luật..”

Đối với kháng cáo của các bị cáo, đại diện VKS cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên đúng. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX bác toàn bộ kháng cáo.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS xác định ông Quân có hành vi tương tác với bà Hằng trong các buổi livesteam, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà này thực hiện hành vi phạm tội.

Bà Phương Hằng cười khi đến tòa. Ảnh: A.T

Theo tòa, bị cáo Hằng có vai trò chủ mưu, khởi xướng; Nhi, Tân, Hà là đồng phạm giúp sức. Hành vi của các bị cáo vi phạm Luật An ninh mạng và Nghị định 72/2013/NĐ-CP; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.