Khát khao đến trường của nữ sinh bị ung thư xương

Cháu Hà Phương Thảo vui vẻ khi nói về môn ngữ văn mà em yêu thích. Clip: Đức Minh

Xót xa gia cảnh học sinh lớp 10 giỏi Văn bị K xương

Trên đường tới Bệnh viện K Tân Triều gặp gỡ bố con anh Hà Văn Toàn (34 tuổi, người dân tộc Thái ở Khu I, Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) và cháu Hà Phương Thảo (sinh năm 2009, bị K xương đùi giai đoạn 2B), tôi đã hình dung ra một tình cảnh rất bi thương.

Nhưng thực tế không như vậy, trong khi anh Toàn (34 tuổi) cố nuốt nước mắt vào trong nhớ lại thời điểm "sét đánh ngang tai" khi anh được bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thông báo con gái mình bị K xương đùi, phải chuyển lên Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) điều trị hồi tháng 6 vừa qua; thì cháu Thảo, sau vài phút đầu tiên làm quen đã tỏ ra tự tin, chia sẻ về căn bệnh hiểm nghèo của mình.

Anh Hà Văn Toàn đang phải một mình nuôi hai con, cháu lớn là Hà Phương Thảo bị K xương. Ảnh: Đức Minh

"Tháng 5/2024, con bị đau đùi bên phải nhưng kỳ thi lên cấp 3 sắp tới, con vẫn đi học sáng, chiều và cả tối bình thường để ôn thi.

Kết quả thi của con khá cao, Ngữ văn - môn học con yêu thích nhất được 8,75 điểm và con được tuyển vào lớp chọn A1 của Trường THPT Mường Lát.

Con vui lắm! Nhưng sau đó bố đưa đi khám, phát hiện bị bệnh, phải nhập viện. Ban đầu con rất buồn nhưng được bà nội, các bác và bố động viên nên cũng đỡ buồn hơn" - Phương Thảo bày tỏ.

Khi được hỏi thêm về niềm đam mê văn học, ánh mắt Thảo sáng lên và cười rất tươi như thể ở khoảnh khắc đó, em đã quên mất mình đang phải điều trị bệnh.

"Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, con thích nhất tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương", làm nổi bật lên nét đẹp của người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa.

Ước mơ của con là làm giáo viên bởi vì con thấy các thầy cô giáo giảng văn rất hay" - Thảo chia sẻ.

Ngồi bên cạnh nghe con gái vui vẻ trò chuyện, anh Toàn quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt. Cố trấn tĩnh lại, anh Toàn bộc bạch: "Tôi thương con vô cùng! Mẹ cháu bỏ đi, ba bố con nương tựa vào nhau.

Mắt phải của tôi thị lực kém dần và bây giờ thì coi như mù, không nhìn thấy gì. Đi xin việc vào công ty không ai nhận vì lý do sức khoẻ. Lâu nay, tôi chỉ biết làm phụ hồ và mượn ruộng nhà người bác để làm, một vụ cũng được 6 bao gạo, đủ cơm cháo cho cha con.

Thảo chăm ngoan, ham học, tôi hy vọng tương lai của con sẽ đỡ khổ hơn mình, ai ngờ... Kể từ khi cháu nhập viện tới nay đã trải qua 4 đợt hoá trị. Cháu phải cắt bỏ chân trong ca phẫu thuật hôm 21/10/2024 và đợt hoá trị gần đây nhất kết thúc hôm 13/11.

Hôm nay, tôi đưa con lại viện để thử máu, chuẩn bị cho phác đồ điều trị mới, đợt điều trị thứ 5. Kinh tế gia đình khó khăn, gần nửa năm qua tôi chỉ biết tập trung chăm sóc cho cháu, phải gửi con trai cho bà nội chăm giúp, và cũng chẳng làm gì ra tiền.

Tôi phải vay ngân hàng 60 triệu đồng, vay anh em họ hàng khoảng hơn 50 triệu nữa để lo cho cháu trong giai đoạn vừa qua.

Quá trình điều trị của cháu còn dài và tôi mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho tôi có tiền chữa bệnh cho cháu".

Gia đình anh Hà Văn Toàn thuộc hộ nghèo của khu I, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Đức Minh

Anh Toàn chia sẻ dù bị bệnh nhưng Thảo rất ham học, nhớ trường lớp, thầy cô cùng các bạn: "Đỗ lớp 10, cháu đã tới lớp học được 3 buổi và được thầy cô, các bạn động viên rất nhiều.

Cứ lúc nào khoẻ là cháu đòi tới lớp học. Thầy Hiệu trưởng và thầy Chủ nhiệm nói kết quả của cháu sẽ bảo lưu sang năm sau. Bây giờ, cháu cố gắng điều trị, khi nào đảm bảo sức khoẻ thì gia đình lại đưa cháu đến lớp gặp các bạn cho khuây khoả, thoải mái".

Nói về trường hợp của bệnh nhân Hà Phương Thảo, bác sĩ Hoàng Thị Thùy Linh - Khoa Nội nhi Bệnh viện K - người trực tiếp điều trị cho Thảo cho hay:

"Mỗi ngày thấy hai bố con chăm sóc nhau ở viện, các bác sĩ ở khoa đều động viên chia sẻ. Phương Thảo là em bé tình cảm, biết mình đối diện với căn bệnh ung thư xương nhưng em luôn giữ tinh thần lạc quan, phối hợp với bác sĩ để điều trị đúng phác đồ.

Mất đi một bên chân lại càng khiến em thiệt thòi hơn so với bạn bè nhưng rất may y học ngày càng phát triển, em có thể khắc phục phần nào khó khăn trong đi lại khi sử dụng chân giả. Do Thảo đã phẫu thuật chi, nên loại chân gấp được gối sẽ thuận tiện cho em hơn. Sau khi điều trị xong phác đồ hoá trị, bác sĩ sẽ chỉ định để em đánh giá lại.

Nếu kết quả tốt Thảo có thể trở về nhà theo dõi tái khám định kỳ và đến trường cùng thầy cô và các bạn".

Xót xa gia cảnh của gia đình cháu Thảo, thời gian qua sau khi nhập viện, Bệnh viện K Tân Triều đã phối hợp cùng một số nhà hảo tâm hỗ trợ cơm ăn hàng ngày, chi phí sinh hoạt, thăm nom cho 2 bố con, số tiền hỗ trợ khoảng hơn 20 triệu đồng.

Phía Trường THPT Mường Lát cũng đã kêu gọi hỗ trợ cho cháu Thảo được khoảng hơn 10 triệu đồng. Nhưng số tiền đó chưa đủ, bởi sau khi Bảo hiểm y tế chi trả thì chi phí dự kiến cho 5 đợt điều trị tới của cháu Thảo là khoảng 30 triệu đồng. Chi phí cho việc lắp chân giả khoảng 100 triệu đồng.

Thầy Nguyễn Nam Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát nói: "Hoàn cảnh gia đình em Thảo rất khó khăn. Thời gian qua, nhà trường đã kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cán bộ giáo viên, các phụ huynh học sinh nhà trường và các khoá học trước.

Số tiền đóng góp được chưa nhiều nhưng cũng động viên tinh thần cho em Thảo và gia đình kiên trì chữa bệnh.

Không chỉ riêng gì chúng tôi mà mọi người đều mong những điều kỳ diệu tới với em, giúp em bình phục, trở lại học tập. Mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình em Thảo".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Hà Văn Toàn. Địa chỉ: Khu I, Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Số điện thoại: 0395158699. Số tài khoản: 3527205090135 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank. Chủ tài khoản: Hà Văn Toàn. Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay. Vui lòng ghi rõ: [SĐT người ủng hộ] Ủng hộ MS 291124 Số tiền bạn đọc ủng hộ sẽ được chuyển khoản đến gia đình chị Thuỷ từ ngày 26/12/2024 đến 10/1/2025.