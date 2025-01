Bị CSGT thổi nồng độ cồn, người đàn ông nói "làm ngày được 400 đi xe ôm hết hơn 100 nên tự lái xe về"

Anh B.A. (SN 1997, sơ mi sọc, quê Tiền Giang), lái xe máy trên đường Lạc Long Quân với biểu hiện không tỉnh táo liền bị tổ công tác phát hiện, dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế A. có nồng độ cồn 0,619mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng. Ảnh: Chinh Hoàng

Tối 22/1, Đội CSGT Công an quận 11, tổ chức tuần tra kiểm soát các tuyến đường trên địa bàn, đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự trước Tết Nguyên đán.

Lúc 21h30, anh B.A. (SN 1997, quê Tiền Giang), lái xe máy trên đường Lạc Long Quân với biểu hiện không tỉnh táo liền bị tổ công tác phát hiện, dừng phương tiện kiểm tra. Tài xế A. có nồng độ cồn 0,619mg/lít khí thở, bị CSGT lập biên bản xử phạt 9 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Ông N.N.H. (SN 1968, ngụ quận 11) sau cuộc nhậu với bạn, ông lái xe về cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,281mg/lít khí thở. Ảnh: Chinh Hoàng

Nam tài xế cho biết, làm nghề phụ hồ. Hôm nay chủ thầu mời tất niên, anh uống khoảng 3 lon bia. Trong lúc lái xe về phòng trọ, anh bị tổ công tác kiểm tra bất ngờ. "Khi nãy nhậu xong, tôi tính đi xe ôm về nhà. Nhưng làm một ngày được 400.000 đồng, đặt xe ôm hết gần 100.000 đồng, tôi xót tiền quá nên liều lái xe về".

Khoảng 20 phút sau, ông N.N.H. (SN 1968, ngụ quận 11) sau cuộc nhậu với bạn, ông lái xe về cũng bị CSGT dừng xe kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,281mg/lít khí thở. Làm việc với CSGT, ông H. không xuất trình được cà vẹt xe.

"Bạn tôi từ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) lên chơi, tôi uống lai rai khoảng 3 lon bia. Tôi nghĩ nhà sát bên, lái xe chạy về một đoạn không sao, ai ngờ bị CSGT phạt" ông H. nói.

Nam tài xế cho biết, trước đó ông vi phạm nồng độ cồn 3 lần và hôm nay là lần thứ 4. Ông mới đóng phạt và lấy bằng lái xe ra hồi cuối năm 2024. "Tôi hiếm khi đi nhậu, mỗi lần nhậu rồi lái xe là bị CSGT kiểm tra, thật sự quá xui" ông H. chia sẻ, rồi ký vào biên bản với mức phạt 7 triệu đồng.

Trong đêm, một số tài xế khác trên đường đi nhậu về cũng bị tổ công tác Đội CSGT – Trật tự Công an quận 11 kiểm tra, lập biên bản xử phạt.