Bi hài SEA Games: Chủ nhà "giấu kín" đường chạy, VĐV Việt Nam khóc vì bất lực

Tại SEA Games 30, Phạm Thị Hồng Lệ đoạt HCB cự ly 10 km, HCĐ nội dung marathon 42 km. Đó là 2 tấm huy chương quý như vàng, chứa đựng biết bao mồ hôi, công sức của Phạm Thị Hồng Lệ vốn vắt toàn bộ sức lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Phạm Thị Hồng Lệ để lại ấn tượng đặc biệt tại SEA Games 30. Khả Hòa.

Hình ảnh Hồng Lệ gục xuống khi về đích, căng cứng toàn thân phải cấp cứu, nằm trợ thở oxy sau đó HLV phải dìu lên nhận tấm HCĐ nội dung marathon khiến những ai chứng kiến cũng xúc động. Cô gái nhỏ bé đã trải qua 42 km đường đua đầy nắng nóng, đồi dốc lại không có đủ nước cùng với nỗ lực hết mình nên Hồng Lệ kệt sức khi về đến vạch đích.



Cô gái quê Bình Định khiến người hâm mộ xúc động sau phần thi đấu ngoan cường ở nội dung marathon.

Hồng Lệ bật khóc vì chủ nhà chơi xấu

Được biết, một trong những nguyên nhân chính khiến Phạm Thị Hồng Lệ không thể thể hiện được phong độ tốt nhất ở nội dung marathon là do chủ nhà SEA Games 30 Philippines đã giở chiêu trò. Theo đó, dù Phạm Thị Hồng Lệ cùng đội điền kinh Việt Nam sang Philippines từ ngày 3/12, nhưng do ban tổ chức giấu kín lộ trình đường chạy đến tận chiều ngày 5/12, nên chỉ có thể tập “chay” cùng đồng đội trong sân vận động. Trong khi đó, cả hai VĐV chủ nhà đều đã có mặt tại làng thể thao New Clark City tầm 2 tháng trước giải. Điều này giúp họ làm quen tốt với điều kiện thời tiết và có thời gian trải nghiệm cung đường chạy.

Phạm Thị Hồng Lệ bật khóc trên bục nhận huy chương.

Khi bước vào phần thi marathon, do cung đường lắt léo, mấp mô và có nhiều đoạn dốc, Hồng Lệ không có nhiều thời gian làm quen nên đã không thể hiện hết được khả năng của mình. Kết quả, cô chỉ giành HCĐ dù đã nỗ lực đến gần ngất xỉu (2 VĐV chủ nhà lần lượt đoạt HCV và HCB ở nội dung này). Khi được các thành viên Ban huấn luyện đỡ lên bục nhận huy chương, Hồng Lệ đã bật khóc vì tiếc nuối.

3 năm sau, tại SEA Games 31 tổ chức ở Việt Nam, Phạm Thị Hồng Lệ đã có được niềm vui trọn vẹn. Ở chung kết nội dung 10.000m nữ, nữ VĐV sinh năm 1998 này tỏ ra không có đối thủ trên đường chạy 10.000m nữ. Cô luôn tạo cách biệt đến nửa vòng so với người chạy thứ 2. Cho đến 50m cuối cùng, Hồng Lệ vẫn đủ sức để tăng tốc và một mình lao về đích với thành tích 35 phút 56 giây 38. Đây chính là tấm HCV SEA Games đầu tiên của Hồng Lệ.