Bi hài SEA Games: VĐV Indonesia mất HCV vì sự cố kiểu... “ao làng”

Giành HCV dancesport, ăn mừng rồi…bị tước

Theo quy định của các cuộc tranh tài tại SEA Games, mỗi nội dung thi đấu nếu có ít nhất đại diện của 3 quốc gia sẽ được đưa vào chương trình. SEA Games lại có tính chất rất đặc thù là nước chủ nhà không ngần ngại đưa vào nhiều môn truyền thống hoặc không thực sự phổ biến nhưng lại là thế mạnh của họ. Do đó, không phải nội dung nào cũng được tổ chức.

Để các nội dung ít người chơi có tên trong danh sách thi đấu, quốc gia chủ nhà phải tìm cách động viên được ít nhất 2 quốc gia khác đồng ý theo kiểu "cứ thi đấu là có huy chương". Philippines đã làm được điều đó tại môn dancesport nội dung biểu diễn đối kháng nữ.

Dasyana đã mất HCV tại SEA Games một cách rất oái oăm. Ảnh: SPORT

Nội dung này có 3 VĐV thi đấu. Trong cuộc đọ sức giữa Debbie Mahinay của chủ nhà Philippines và Dwi Cindy Desyana của Indonesia, bất ngờ đã xảy ra khi Desyana được các trọng tài chấm điểm cao hơn để thắng với tỷ số chung cuộc 3-2.

Dĩ nhiên, Desyana rất sung sướng với thành công của mình. Những tưởng đây là chiến thắng ở trận chung kết nên Desyana ăn mừng cực sung. Chính ban tổ chức cũng "công nhận" Desyana giành ngôi hậu ở nội dung này nên tổ chức trao HCV và Desyana cũng lên bục nhận huy chương rồi hát quốc gia đầy cảm xúc.

Nhưng Desyana chỉ được tận hưởng niềm vui trở thành "nhà vô địch SEA Games" trong vài giờ ngắn ngủi. Khi VĐV của Indonesia còn đang lâng lâng trong men say chiến thắng, cô đã phải nhận tin dữ từ ban tổ chức rằng, do 1 VĐV bỏ cuộc, nội dung dancesport biểu diễn đối kháng nữ chỉ có 2 VĐV của 2 quốc gia tranh tài. Do đó, nội dung này bị hủy và Desyana bị tước HCV theo cái cách vô cùng cay đắng đối với bản thân cô.