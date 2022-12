Sáng 29/12 tin từ Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa lấy 1 búi tóc to, dài ra khỏi dạ dày một bé gái 3 tuổi do bị hội chứng nuốt tóc. Đây là một ca bệnh khá hi hữu tại Đồng Nai.

Búi tóc lấy ra từ dạ dày bệnh nhi bị hội chứng nuốt tóc. Ảnh: Tuệ Mẫn

Theo bác sĩ Phạm Đức Minh, Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, vài ngày trước bé gái 3 tuổi được cha mẹ đưa vào bệnh viện kiểm tra vì họ thường xuyên thấy con gái ăn tóc.

Việc bé gái ăn tóc diễn ra suốt 1 năm qua và khi cha mẹ bé sờ thấy có 1 khối cứng ở trên rốn bé gái, khối này càng ngày càng to nên rất lo lắng đưa đi bệnh viện khám.

Qua siêu âm, bác sĩ phát hiện có khối búi tóc kích thước 5x4cm nằm trên rốn, dọc bờ cong đường dạ dày của bé gái. Và kết quả xét nghiệm cho thấy bé gái bị thiếu máu mức độ trung bình.

Bệnh nhi bị hội chứng nuốt tóc đã hồi phục sức khoẻ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Để lấy búi tóc ra ngoài, các bác sĩ đã truyền 1 đơn vị máu cho bé gái, gây mê, mở 1 đường ngay trên rốn, mở dạ dày và lấy ra một búi tóc dài, cứng.

Bác sĩ Minh cho hay đây là bệnh nhân thứ 4 mắc hội chứng nuốt tóc được điều trị tại bệnh viện từ trước đến nay. Hội chứng này rất đặc biệt, thường gặp ở trẻ em gái và các bé thường tự giật tóc mình hoặc giật tóc người khác, thấy tóc hoặc bất kỳ thứ gì dài như dây thun, dây chuyền, len, chỉ… là nuốt.

Sau khi lấy búi tóc ra ngoài, các bác sĩ tiếp tục điều trị thiếu máu và đặc biệt là điều trị tâm lý cho bé gái.

"Các bậc cha mẹ nên theo dõi sát bệnh nhi, cắt tóc ngắn, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, để xa tầm tay của trẻ những sợi dây dài, thường xuyên chơi với trẻ để giải tỏa tâm lý cho trẻ; bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, tránh để bị thiếu máu, thiếu sắt, vitamin B12", bác sĩ Minh nhấn mạnh.