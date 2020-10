Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi trám răng, bị dị vật rơi vào xoang hàm 3 năm

Ngày 2/10, các bác sĩ tại bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thành công các vật liệu trám răng cho một bệnh nhân 15 tuổi. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hồi phục sau phẫu thuật, tiến triển tốt.

Số dị vật được lấy ra

Bệnh nhân được phẫu thuật là em T.M.C., 15 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa.

ThS-BS.Nguyễn Thị Thanh Yến, Khoa Tai - mũi - họng Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, đây là trường hợp rất hy hữu mà suốt gần 10 năm hành nghề bà chưa từng gặp.

Cụ thể, cách đây 3 năm, do răng số 6 hàm trên bị sâu nên em C. được gia đình đưa đi trám răng ở một phòng khám nha khoa tư nhân trên địa bàn TP.Biên Hòa. Khoảng 4 tháng sau trám răng, em C. thấy đau đầu, bước đi là nhức nửa mặt bên phải, chóng mặt, đi khám ở một số nơi chuyên khoa răng, hàm, mặt, được chẩn đoán viêm tủy và cho thuốc uống điều trị viêm tủy. Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn không hề thuyên giảm và ngày càng nặng.

Mới đây vào giữa tháng 9, em C. được người nhà đưa đến khám tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, được chụp CT và phát hiện có 1 khối cản quang ở trong xoang hàm bên phải.

Sau đó em C. được chuyển đến Khoa Tai - mũi - họng để được xử trí. Các bác sĩ chẩn đoán khối cản quang là vật liệu trám răng bị lọt vào xoang hàm phải qua lỗ chân răng số 6 và sau một thời gian theo dõi, chờ sức khỏe ổn định thì cách đây 5 ngày C. được phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công, các bác sĩ lấy được dị vật ra ngoài.

Bác sĩ Yến nói: "Dị vật rơi vào xoang hàm đã gây viêm xoang và gây đau đớn cho bệnh nhân suốt 3 năm qua, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống cũng như học tập của bệnh nhân. Nếu không kịp thời lấy dị vật ra khỏi xoang hàm sẽ gây ra những hậu quả nặng nề như tổn thương dây thần kinh thị giác, có nguy cơ cao dẫn đến mù lòa".

Bác sĩ Yến cũng khuyến cáo người dân khi có các vấn đề về răng miệng cần tìm hiểu và đến xử lý tại cơ sở y tế uy tín, chất lượng, tránh "tiền mất tật mang" như trường hợp của C.