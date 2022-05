Bi kịch của những đứa trẻ nghiện game và giải pháp từ khóa huấn luyện học kỳ quân đội

Hệ lụy của những đứa trẻ nghiện game

Tháng 6/2019, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chính thức bổ sung chứng nghiện game là một bệnh lý trong danh sách cập nhật phân loại bệnh quốc tế (ICD). WHO phân loại người chơi game quá mức là đối tượng có vấn đề tâm thần. Đó là những người ưu tiên chơi game hơn các hoạt động, sở thích khác trong cuộc sống và đã kéo dài tình trạng này quá 1 năm.

Cũng theo thống kê của WHO, có tới 70 – 80% số trẻ em từ 10 – 15 tuổi thích game online, trong đó, tỷ lệ trẻ bị nghiện game chiếm khoảng 10 – 15%. Chơi game, nghiện game đang trở thành mối lo ngại của nhiều gia đình và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều hệ lụy đã xảy ra với những trẻ nghiện game.

Học sinh Hệ thống trường IVS. Ảnh: Phạm Hưng

Vụ việc mới đây nhất xảy ra vào ngày 11/5, chị N.H (36 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai) đến trụ sở Công an phường Hoàng Văn Thụ trình báo về việc rạng sáng cùng ngày, trong quá trình đi xe máy, chị đã bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, đạp ngã, rồi dùng vỏ chai bia tấn công gây thương tích nhiều chỗ trên cơ thể. Tài sản nạn nhân bị cướp gồm túi xách bên trong có chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max, 8 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Giật mình hơn khi thủ phạm vụ cướp manh động này là Nguyễn Xuân C. và Nguyễn Hoàng L. (cùng SN 2006, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

C. và L. có điểm chung là nghiện game. Có tiền, C. và L. có thể ngồi lỳ ở hàng "net" cả ngày. Một điểm chung nữa là cả 2 đều đã bỏ học. Việc rời nhà sau 21h, rồi "cày" game đến 3 - 4h sáng đối với 2 thiếu niên này là hết sức bình thường và rất ít khi bị người thân nhắc nhở. Khi không có tiền chơi game, C. và L. nảy sinh hành động đi cướp tài sản.

Còn nhiều trường hợp khác tương tự trước đó khiến dư luận lo lắng. Xã hội phát triển bùng nổ, công nghệ số mang lại muôn vàn điều kiện để con người tiếp xúc với tri thức của nhân loại. Nhưng hệ quả của nó cũng rất lớn, đặc biệt là với thế hệ trẻ, khi các em chưa có lập trường và cách thức tiếp cận với internet một cách đúng đắn.

Học kỳ quân đội - Thắp sáng tương lai, giải pháp cho học sinh nghiện game



Đứng trước thực trạng này, Hệ thống giáo dục IVS đã đưa ra rất nhiều chương trình phù hợp với học sinh nghiện game, trong đó đặc biệt có chương trình học kỳ quân đội.

Hệ thống trường IVS (thuộc viện nghiên cứu phát triển Vovinam và thể thao - IVS) là trường phổ thông nội trú đặc biệt dành riêng cho trẻ em cá biệt, nghiện game, hiếu động hoặc lớn lên trong xã hội hiện đại, đầy đủ vật chất nhưng lại ít được quan tâm về tinh thần. Được thành lập từ năm 2009, đến nay trường có 3 cơ sở tại Hà Nội, Bắc Ninh và TP.HCM.

Với khẩu hiệu "Vượt nắng – thắng mưa – Say sưa tập luyện", học kỳ quân đội sẽ khơi gợi trong học sinh niềm tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần tự giác, suy nghĩ tích cực để định hướng nhân cách ngay từ ban đầu. Những đứa trẻ đang tuổi mới lớn cần được nhận thức tốt về kỹ năng sống, về điều thiện, sự nghiêm minh của pháp luật và môi trường học kỳ quân đội sẽ là "người thầy" nghiêm khắc để định hướng, tiếp bước cho các em.

Học sinh Trường IVS tham gia học kỳ quân đội năm 2022. Ảnh: NTCC

Em Trần Hải Đăng, học sinh lớp 11, Trường IVS thổ lộ: "Những hoạt động mà thầy cô dạy giúp em hiểu được rằng nếu mải mê chơi game không xác định mục tiêu trong cuộc sống thì sau này con sẽ sống lệ thuộc và đi sai đường. Bây giờ đối với em, game chỉ là một trò trơi giải trí".

Chị Nguyễn Thị Mến, phụ huynh em Hải Đăng, là giáo viên Trường THCS Ngô Đồng, Giao Thủy, TP.Nam Định bày tỏ: "Đây là một hoạt động mang ý nghĩa rất lớn, thay vì những ngày hè giam mình trong phòng với máy tính và điện thoại thì con tôi được tham gia học kỳ quân đội của Trường IVS. Tôi thấy cháu sống có kỷ luật hơn, chia sẻ với gia đình nhiều hơn và đặc biệt cháu hiểu được sự vất vả của cha mẹ".

Các em được trải nghiệm với những học phần đa dạng. Ảnh: NVCC

Học kỳ quân đội của Hệ thống giáo dục IVS có hơn 200 học sinh và thầy cô tham gia. Ảnh: NTCC

Thầy Phạm Hồng Tiến, Trưởng ban Huấn luyện học kỳ quân đội cho biết: "Các em nghiện game thường hạn chế về vận động, thích ngồi một chỗ, nhiều em bị lệch vai, gù lưng, mất tập trung. Vì thế việc rèn luyện gặp nhiều khó khăn hơn so với học sinh bình thường.

Trong quá trình huấn luyện chúng tôi kết hợp với bộ môn Yoga và võ Vovinam. Trải qua 10 ngày tình trạng đó của các em đã cải thiện đáng kể. Các em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn, nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn. Đồng thời chúng tôi cũng định hướng để học sinh biết được sở trường của mình, từ đó phát huy và cai nghiện game online".