Bí mật của "tú ông" đằng sau các cô gái trẻ đến khách sạn bán dâm ở Bình Định

Ngày 21/12, Công an tỉnh Bình Định đã khen thưởng đột xuất Ban chuyên án 0723M, thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) 10 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, triệt xóa đường dây "môi giới mại dâm" và "chứa mại dâm" do đối tượng Nguyễn Ngọc Tú (SN 1988, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú. Ảnh: KA.

Theo thông tin ban đầu, tối 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (Công an tỉnh) cùng Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra hành chính các khách sạn, nhà nghỉ qua đó bắt quả tang 2 cặp nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 khách sạn trên địa bàn xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước.

Hiện, lực lượng đã tạm giữ 26 đối tượng liên quan trong đường dây này với các hành vi chứa mại dâm, môi giới mại dâm và mua bán dâm, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.



Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định biểu dương thành tích đột xuất, xuất sắc của Ban chuyên án 0723M nói chung và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng.

Nhấn mạnh đây chỉ là chuyên án mở đầu trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đại tá Nguyên mong muốn đơn vị tiếp tục rà soát, nắm bắt, nhận diện đối tượng sớm, đeo bám để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón một mùa xuân bình an.