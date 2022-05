Bị phát hiện, trộm đâm chủ nhà rồi tẩu thoát

Ngày 25/5, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định tạm giữ người đối với Hoàng Công Nam (SN 1997) và Huỳnh Văn Bảo (SN 1999, cùng trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) - theo PLO.

Cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc kẻ trộm đâm chủ nhà. Ảnh: CAHT. Nguồn: PLO

Cụ thể vụ việc trộm đâm chủ nhà, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế: Vào lúc 4 giờ ngày 17/5, nhận được tin báo của Công an xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) về việc anh P.V.D (SN 1977, trú tại thôn Giáp Đông, xã Hương Toàn) bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động hiệu iPhone 6S Plus và dùng hung khí đâm 2 nhát vào ngực, bụng bên trái gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã phối hợp VKS tiến hành xác minh truy xét đối tượng nghi vấn. Qua truy xét đã phát hiện và tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Công Nam. Đấu tranh khai thác, Hoàng Công Nam đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tối 16/5, Hoàng Công Nam gặp và rủ Huỳnh Văn Bảo cùng đi trộm cắp tài sản. Nam điều khiển xe mô tô hiệu Wawe màu trắng (xe chưa có BKS, mượn của mẹ vợ Nam) chở Bảo từ Huế ra thị xã Hương Trà tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà anh P.V.D, thấy cửa nhà anh D đang mở, tivi vẫn sáng đèn nên Nam điều khiển xe quay lại và đứng đợi ở ngoài đường.

Huỳnh Văn Bảo xuống xe mô tô đi bộ vào nhà anh D, mở cửa phòng khách rồi mở đèn pin trên điện thoại để soi. Khi đi vào phòng ngủ thứ nhất, thấy 1 điện thoại iPhone 6S Plus của anh D đang sạc ở giường nên Bảo lấy trộm. Tiếp đó, Bảo đi vào phòng ngủ thứ 2 (nơi anh D, chị A và con trai đang ngủ) lục tìm tài sản để lấy trộm thì anh D tỉnh giấc, phát hiện và lao đến ôm giữ Bảo tại cửa phòng ngủ từ phía sau.

Lúc này, Bảo dùng hung khí mang theo là 1 tuốc nơ vít đâm liên tiếp 2 nhát, 1 nhát trúng vào ngực trái và 1 nhát trúng vào vùng hông trái anh D rồi chạy ra đường và lên xe mà Nam đã đợi sẵn trước đó tẩu thoát. Hậu quả, anh D bị 1 vết thương vùng ngực trái, 1 vết thương vùng hông trái, hiện đang cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Sau khi lấy trộm được điện thoại di động iPhone 6S Plus của anh Dần, để tránh bị phát hiện, Huỳnh Văn Bảo và Hoàng Công Nam tắt nguồn điện thoại và mang cất giấu tại nơi ở của Nam. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Trà đã thu giữ 1 điện thoại nói trên.