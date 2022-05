Bắt người đàn ông đổ thuốc sâu xuống giếng nhằm đầu độc vợ cũ

Như Dân Việt đã thông tin: Chiều 25/5, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã bắt tạm giam Chu Sỹ Duy (45 tuổi, trú tại xã Ea Tân, huyện Krông Năng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.



Theo thông tin ban đầu, Duy kết hôn với chị Chu Thị Mỵ (41 tuổi) từ năm 2004 và có với nhau 2 người con. Đến năm 2020, hai vợ chồng Duy ra tòa ly hôn do nhiều mâu thuẫn.

Sau khi ly hôn, Duy sống tại căn nhà mà hai vợ chồng ở trước đây, còn chị Mỵ và 2 người con sống tại căn nhà rẫy (cách nhà Duy 75m).

Chu Sỹ Duy khi bị bắt tạm giam. Ảnh: TT

Dù đã ly hôn nhưng Duy và chị Mỵ luôn xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Sau khi phát hiện chị Mỵ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác thì mâu thuẫn tăng cao, Duy ý định giết chị Mỵ.

Chiều 30/8/2021, Duy cầm 2 chai thuốc sâu đi bộ xuống nhà chị Mỵ rồi đổ xuống giếng nước. Tuy nhiên, hành động trên của Duy bị chị Mỵ và hai người con phát hiện.

Sau khi Duy rời đi, chị Mỵ kiểm tra giếng nước thì ngửi thấy mùi thuốc sâu nên đã báo công an.

Dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Thông tin từ chính quyền xã Thanh Định (huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên), nghi phạm Nguyễn Văn Long (SN 1984, trú tại xã Thanh Định) vừa bị bắt do dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong là đối tượng bị tâm thần.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 23/5, trên địa bàn xóm Trung Tâm, xã Thanh Định, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là ông N.V.L (SN 1962) bị con trai là Nguyễn Văn Long (SN 1984) dùng gậy gỗ đánh dẫn đến tử vong.

Nam nghi phạm dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong. Ảnh minh hoạ

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo lên chính quyền địa phương và nghi phạm Nguyễn Văn Long đã bị lực lượng Công an xã Thanh Định bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hung khí là một gậy gỗ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Long uống rượu say rồi dùng gậy đánh ông L tử vong.

Sáng 25/5, trao đổi với Dân Việt, ông Ma Đình Trường, Chủ tịch UBND xã Thanh Định cho biết, nghi phạm dùng gậy gỗ đánh bố ruột tử vong Nguyễn Văn Long là đối tượng bị tâm thần, đã được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện nhiều lần. Trong thời gian vừa qua, do dịch Covid-19, gia đình không thể đưa đi điều trị dẫn đến đối tượng lại phát bệnh. Trước đó, mặc dù bị tâm thần nhưng Nguyễn Văn Long cũng chưa từng gây gổ hay xích mích với bất kỳ ai tại địa phương. Ông L - bố của Long cũng là người bị khuyết tật thần kinh.

Đến nay, nghi phạm Nguyễn Văn Long đã được bàn giao cho Công an huyện Định Hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt Phó phòng thuộc Bộ Y tế do “tác động” giúp Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Nguyễn Huỳnh, Phó phòng Quản lý giá thuộc Cục quản lý Dược, Bộ Y tế về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 365 Bộ luật hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và đưa – nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Việt Á.

Một số cán bộ thuộc Bộ Y tế đã bị bắt trong vụ án Việt Á. Ảnh: P.Đ.

Cảnh sát cáo buộc, quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á, ông Nguyễn Huỳnh đã có hành vi tác động trái phép.



Cụ thể, bị can Huỳnh lợi dụng mình là thư ký của ông Nguyễn Thanh Long (khi đó là Thứ trưởng, hiện là Bộ trưởng Bộ Y tế) để tác động tới ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thiết bị và Công trình Y tế. Vì vậy, ông Tuấn ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cho lưu hành kit test của Việt Á trái quy định.

Tại vụ án của Công ty Việt Á, Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 30 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Quốc Phòng cũng khởi tố một vụ án khác liên quan Việt Á với hai sỹ quan quân đội bị bắt.

Trong vụ án, Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á bị cáo buộc đã nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19 lên khoảng 45% và chi gần 800 tỷ đồng "hoa hồng" lót tay cho các đơn vị, cá nhân. Việt Á sau đó thu lợi trên 500 tỷ đồng.

Bắt Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can về hành vi "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Trà Vinh (CDC Trà Vinh).

Công an tỉnh Trà Vinh thi hành lệnh bắt Trần Đắc Thanh - Phó Giám đốc Sở Y tế Trà Vinh. Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Đắc Thanh (SN 1972, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Văn Lơ (SN 1961, nguyên Giám đốc CDC Trà Vinh), Lê Văn Thanh (SN 1965, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh thuộc CDC Trà Vinh), Nguyễn Văn Truyền (SN 1973, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dược, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Trà Vinh xác định, từ năm 2021 đến năm 2022, 4 bị can đã phối hợp với Công ty Việt Á thực hiện 8 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế, kít xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty Việt Á ký với Sở Y tế Trà Vinh 5 gói thầu và ký với CDC Trà Vinh là 3 gói thầu.

Trong quá trình thực hiện 8 gói thầu nói trên, các đối tượng đã có hành vi hợp thức hóa thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho Nhà nước với tổng số tiền khoảng 7,6 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và 2 thuộc cấp liên quan đến vụ Công ty Việt Á

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/5, nguồn tin từ VKSND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Đoàn Văn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long và 2 thuộc cấp.

Ông Đoàn Văn Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) và 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra liên quan đến 6 gói thầu mua sắm của Công ty Việt Á. Ảnh: CTV

Theo đó, ông Đoàn Văn Hùng và 2 thuộc cấp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vi phạm quy định về đấu thầu liên quan đến 6 gói thầu của Công ty Việt Á.

Theo thông tin ban đầu, năm 2021, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thực hiện 11 gói thầu mua sắm với tổng giá trị hợp đồng gần 74 tỷ đồng. Trong đó, đã nghiệm thu thanh toán hơn 68 tỷ đồng, chưa thanh toán hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong 11 gói thầu mua sắm tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, Công ty Việt Á tham gia 6 gói thầu, với 5 hợp đồng cung cấp hóa chất – vật tư môi trường phát hiện SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime PCR.

Tổng giá trị phê duyệt trúng thầu là hơn 24 tỷ đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Vĩnh Long, đối với 6 gói thầu của Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ công tác điều tra, thụ lý theo quy định.