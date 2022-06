Bí quyết để dân mê xê dịch "sống sót" giữa "bão giá" mùa cao điểm

Du lịch hậu mở cửa, mướt mồ hôi "săn" vé máy bay

2 năm Covid kéo dài đã khiến nhu cầu du lịch giống như chiếc lò xo bị nén lâu ngày và muốn bật tung. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, dịch vụ lưu trú, ăn uống và dịch vụ du lịch lữ hành tăng lần lượt là 14,8% và 49,4% so với cùng kỳ năm trước

Thanh Nga (28 tuổi, Hà Nội) – một tín đồ du lịch cho biết: "2 tháng trước mình cùng hội bạn đã nhanh chóng đặt vé lên đường đi chơi xa. Lúc đó tìm mua vé và đặt phòng với mức giá hợp lý mà vẫn trải nghiệm được dịch vụ 5* không hề khó nhờ có nhiều chính sách và ưu đãi hậu mở cửa. Giờ bọn mình đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch hè nhưng đang vào mùa cao điểm, giá vé và giá phòng tăng lên rất nhiều lần, không dễ gì mà đặt được vé với mức giá vừa phải. Giờ chẳng sợ dịch, chẳng sợ gì, chỉ sợ giá vé máy bay tăng cao thôi", Thanh Nga chia sẻ.

Hiện tại trong bối cảnh "bình thường mới", không chỉ riêng Thanh Nga, nhiều tín đồ đam mê xê dịch phải mướt mồ hôi mới "săn" được vé máy bay với mức giá hợp lý. "Cơn sốt" vé máy bay bắt đầu vào giữa tháng 4/2022 và dự kiến sẽ còn tiếp diễn trong các đợt cao điểm du lịch hoặc trước các kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 – cuối tháng 8, một số chặng bay đang tạo ra sức hút lớn như: Hà Nội/TP.HCM đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt…ghi nhận giá vé cao gấp gần 4 lần cùng kỳ 2 năm trước.

Thẻ bay Bamboo Pass Dynamic

Để duy trì niềm đam mê khám phá, bí quyết thuộc lòng của các tín đồ du lịch là thường xuyên "canh" các chương trình khuyến mãi, giảm giá từ các hãng hàng không và đặc biệt là"săn" các sản phẩm thẻ bay với mức giá tiết kiệm.

"Nếu như trước đây mình phải mất hàng giờ đồng hồ, thậm chí canh trước cả tháng trời để mua vé máy bay thì giờ mình đã tìm được một giải pháp hoàn hảo, đó là những chiếc thẻ bay trả trước của Bamboo Airways. Những chiếc thẻ bay này không chỉ giúp mình tiết kiệm chi phí, mà mình còn được tặng kèm thêm các chuyến bay, cũng như được sử dụng rất nhiều quyền ưu tiên khi đặt vé và checkin tại sân bay", Thanh Nga bật mí.

"Bảo bối" du lịch thông minh "mua một lần – bay vạn dặm"

Chiếc thẻ bay trả trước được nhắc đến ở trên chắc chắn không còn xa lạ với các tín đồ du lịch. Đây được coi là "bảo bối" của dân nghiền xê dịch khi vừa đảm bảo được tiêu chí tiết kiệm, vừa đáp ứng nhu cầu bay đẳng cấp, chất lượng 5 sao cho mọi du khách. Ưu điểm nổi bật của sản phẩm này chính là đặt vé linh hoạt, tiết kiệm chi phí, thay đổi hành trình, nâng hạng dịch vụ nhanh chóng, đặc biệt có thể chuyển nhượng cho người khác nếu muốn.

Một trong số đó phải kể đến Thẻ bay trả trước Bamboo Pass Dynamic -loại thẻ được dùng để thanh toán cho các giao dịch mua vé máy bay của Bamboo Airways bằng số tiền tương ứng với từng hạn mức thẻ.

Với 5 hạn mức linh hoạt chỉ từ 3.000.000 VND, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng lên tới 4 vé máy bay khứ hồi áp dụng cho các chặng bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác. Đáng chú ý, đây là chiếc thẻ không định danh, có thể sử dụng cho chủ thẻ hoặc người thân, bạn bè với thời hạn sử dụng 02 năm.

Nếu như Bamboo Pass Dynamic là chiếc thẻ thông hành vạn năng, thì Business Trip Card Plus chính là "bảo bối vạn người mê". Đây chính là giải pháp giúp tiết kiệm tối đa chi phí khi di chuyển bằng đường hàng không dành riêng cho mùa cao điểm.

Thẻ bay Business Trip Card Plus

Chỉ từ 2.100.000 VND/vé áp dụng cho hầu hết các chặng bay nội địa, Business Trip Card Plus giúp tiết kiệm lên đến 40% chi phí so với đặt vé thông thường. Business Trip Card Plus có 3 hạn mức thẻ linh hoạt từ 15 – 50 vé máy bay, đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, di chuyển của khách hàng. Đây là thẻ bay không định danh, nên hoàn toàn có thể sử dụng chung cho nhiều người.

Không chỉ mang đến trải nghiệm bay hạng sang trên những chiếc tàu bay thân rộng thế hệ mới, dịch vụ chu đáo, trang thiết bị tiện nghi hiện đại, thẻ bay trả trước còn giúp chủ nhân sở hữu những đặc quyền riêng như: được hỗ trợ đặt và xuất vé, thay đổi lịch trình, ngày bay, giờ bay nhanh chóng, linh hoạt; nhận thông báo sớm về các chương trình khuyến mãi, các ưu đãi của Bamboo Airways và hệ sinh thái FLC, nhận ngay thẻ hội viện thân thiết Bamboo Club…

Hiện nay, những chiếc thẻ bay quyền năng đang được phân phối bởi FLC DigiCom – đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm thẻ bay của Bamboo Airways và thẻ liên kết thuộc hệ sinh thái FLC.

Giữa "cơn sốt" giá vé máy bay như hiện nay, những chiếc thẻ bay trả trước được ví như những chiếc "chìa khóa vạn năng" giúp tín đồ mê du lịch tiết kiệm chi phí, tận hưởng nhiều đặc quyền để tiếp tục hành trình khám phá những miền đất mới đầy bất ngờ.