Bí quyết nấu rượu cổ truyền ngon xuất sắc vạn người mê của anh nông dân đất Kim Sơn

Nghề nấu rượu đã có từ lâu đời tại vùng đất Kim Sơn này. Hiện nay, với xu hướng hiện đại nhưng người Việt Nam vẫn ưa chuộng loại rượu nấu truyền thống vì có mùi vị thơm ngon đặc trưng của rượu nếp Lai Thành cổ truyền. Chính vì điều này, anh Đỗ Văn Thìn ở xã Lai Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã sử dụng bí quyết ủ men, nấu rượu từ thời ông cha để lại để sản xuất ra sản phẩm rượu Lai Thành, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Sản phẩm rượu Lai Thành của doanh nghiệp tư nhân Phú Quý. Ảnh: NVCC. Rượu Lai Thành là loại rượu nhẹ (29,5độ) dễ uống và phù hợp với phần đông tửu lượng của người dân Việt Nam.Ảnh: NVCC

Từ lâu, rượu đã trở thành một thức uống và nét văn hóa trong đời sống của người Việt. Người xưa có câu "khách đến nhà không trà thì rượu". Rượu ngon chính là những loại rượu phải có lớp vị đa dạng, khi chạm vào đầu lưỡi phải thấy vị cay cay êm êm nồng nàn, sau đó vị nóng sẽ dần lan tỏa từ cổ họng cho tới bụng, không có cảm giác sốc lên óc, khi nhấm nháp miệng vẫn còn dư vị cay, ấm, ngọt ngào dịu nhẹ, khiến cho nhiều người say đắm uống rồi lại muốn uống ...

Rượu Lai Thành là loại rượu nhẹ (29,5độ) dễ uống và phù hợp với phần đông tửu lượng của người dân Việt Nam nên được khách hàng trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng.

Theo anh Thìn, để có được mẻ rượu thơm ngon thì cần lựa chọn nguyên liệu tốt, chính là những sản phẩm rất thân thuộc với người nông dân đó là gạo nếp lứt kết hợp với men bắc để ủ, rượu được nấu bằng nước giếng khoan, chứ không sử dụng nước máy.

Nồi nấu rượu được làm bằng chất liệu inox 304 cao cấp, với lõi bằng đồng, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa cho ra hương vị rượu thơm ngon đặc trưng. Sử dụng hoàn toàn bằng điện nên rất an toàn và sạch sẽ, không xảy ra các khí độc hại như lò than, bếp củi.

Rượu Lai Thành có màu trắng, trong vắt, không màu, không có váng nổi lên (váng là do tinh gạo chưa lọc kỹ) hay lắng cặn. Hơn nữa, mùi hương là một trong những yếu tố quan trọng quyết định rượu ngon hay dở. Đối với rượu gạo Lai Thành thì phải có mùi thơm. Hương của rượu sẽ truyền cảm hứng thưởng thức cho người uống ngay từ khi đưa chén rượu lên miệng đến những giọt cuối cùng.