Bị cấm gần như trên toàn quốc, nhưng VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng vẫn... thi đấu cho tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Thời gian qua, nhiều VĐV Pencak Silat tham gia thi đấu tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 bức xúc khi VĐV Vũ Đức Hùng – Đội Pencak Silat bị Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc cấm thi đấu trong vòng 5 năm, nhưng vẫn được Sở VHTTDL tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp nhận và cho thi đấu tại giải.

Theo đó, dù bị cấm thi đấu từ ngày 01/03/2024, nhưng VĐV Vũ Đức Hùng vẫn được "tạo điều kiện" cho thi đấu tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 do Cục Thể dục Thể thao (Bộ VHTTDL) và Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An tổ chức tại Nghệ An, diễn ra từ ngày 20 đến 30/3/2024.

Với việc VĐV Vũ Đức Hùng được "tạo điều kiện" cho thi đấu, điều này đã tước bỏ đi cơ hội của nhiều VĐV Pencak Silat khác.

"Ngày 19/3 đơn vị chúng tôi đã nhận được công văn cấm VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu từ phía Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc gửi. Những VĐV Pencak Silat như chúng tôi đều rất rõ mặt VĐV Vũ Đức Hùng, thế nhưng không hiểu lý do gì, ban tổ chức là phía Cục Thể dục Thể thao và Sở VHTTDL tỉnh Nghệ An lại không phát hiện ra để "tuýt còi"?... mà vẫn để cho VĐV Hùng thi đấu, làm mất cơ hội của nhiều VĐV khác", một HLV Pencak Silat (xin được giấu tên) cho hay.

Ngày 19/3/2024 Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô ký công văn số 423/SVHTTDL-QLTDTT gửi các phòng ban đơn vị trực thuộc Cục Thể dục Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị không tiếp nhận, tuyển dụng thi đấu đối với VĐV Vũ Đức Hùng- Đội Pencak Silat.

Cũng theo một trưởng đoàn Pencak Silat của một thành phố tham gia Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024 (xin được giấu tên) cho hay, ngày 21/3, các trưởng đoàn, HLV Pencak Silat tất cả các tỉnh, thành phố tham gia giải phải tập trung để bốc thăm xếp lịch thi đấu.

Khi ban tổ chức đọc tên VĐV Vũ Đức Hùng thi đấu cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu, cùng các thông tin kèm theo, chúng tôi đã phát hiện ra VĐV này chính là anh Hùng trong quyết định cấm thi đấu của Dịch vụ công Quốc Gia tỉnh Vĩnh Phúc. Bởi, VĐV này khá nổi tiếng, đã từng thi đấu nhiều năm nằm trong đội tuyển Quốc gia Pencak Silat… Thế nhưng, không hiểu lý do gì ban tổ chức không phát hiện ra?

"Nhiều người phát hiện ra VĐV Vũ Đức Hùng- người trong quyết định bị cấm thi đấu của Dịch vụ công quốc gia tỉnh Vĩnh Phúc, nhưng không dám lên tiếng bởi tâm lý sợ bị trù dập...", vị trưởng đoàn Pencak Silat nói.

Biết quân của mình thi đấu "chui", nhưng không dám báo cáo với Ban Tổ chức

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, ngày 19/3/2024 Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô ký công văn số 423/SVHTTDL-QLTDTT gửi các phòng ban đơn vị trực thuộc Cục Thể dục Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước và một số đơn vị khác... với nội dung đề nghị không tiếp nhận, tuyển dụng thi đấu đối với VĐV tỉnh Vĩnh Phúc là Vũ Đức Hùng – Đội Pencak Silat và Nguyễn Minh Quang – Đội bắn súng. 02 VĐV này bị cấm thi đấu 5 năm từ ngày 01/03/2024.

Dù bị cấm thi đấu, nhưng VĐV Pencak Silat Vũ Đức Hùng vẫn thi đấu "chui" cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu. Ảnh: NN cung cấp

Liên quan đến vấn đề nói trên, trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, một cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi ăn Tết Nguyên Đán 2024 xong, ông Vũ Đức Hùng và gia đình có nguyện vọng báo cáo ban huấn luyện xin chuyển mục tiêu nghề nghiệp, muốn đi Nhật Bản để làm việc.

Ban huấn luyện có động viên ông Hùng ở lại để thi đấu, nhưng ông Hùng vẫn quyết định chuyển mục tiêu nghề nghiệp.

Trước khi nghỉ, ông Hùng có viết đơn xin thôi không tập luyện và thi đấu cho Vĩnh Phúc và viết một bản cam kết sau khi không tập luyện và thi đấu ở Vĩnh Phúc thì sẽ không thi đấu cho đơn vị khác.

Tiếp đó, ban huấn luyện có báo cáo với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm sau đó có văn bản gửi Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 25/4, PV Dân Việt tiếp tục liên hệ với ông Bùi Hồng Đô- Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Đô cho hay, đang cho đơn vị rà soát xem trước đây đơn vị ký hợp đồng với VĐV Vũ Đức Hùng ra sao. Việc VĐV được đào tạo bằng tiền nhà nước, nếu ra ngoài thì sẽ phải đền bù...

Trên căn cứ đó, Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định 137/QĐ- SVHTTDL thôi không tập luyện đối với VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, cho VĐV Vũ Đức Hùng- Đội Pencak Silat nghỉ từ ngày 28/02. Ngoài ra, còn có VĐV Nguyễn Minh Quang- Đội bắn súng.

Theo vị cán bộ này, khi đi thi đấu tại Giải vô địch các Câu lạc bộ Pencak Silat Quốc gia năm 2024, quá trình vào bốc thăm, xếp lịch thi đấu, ông Nguyễn Xuân Hùng (Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pencak Silat Vĩnh Phúc) và ông Nguyễn Bá Trình (Huấn luyện viên đội tuyển Pencak Silat Vĩnh Phúc) phát hiện ra ông Vũ Đức Hùng thi đấu cho đơn vị Bà Rịa- Vũng Tàu.

Tuy nhiên, lại không phản ánh ngay với Ban tổ chức giải, kết thúc giải về đơn vị mới báo cáo với cơ quan.

Cũng theo vị cán bộ này, văn bản 423 được Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc phát hành ngay trong ngày 19/3 trên hệ thống điện tử Dịch vụ công quốc gia. Về nguyên tắc tất cả các đơn vị trong phần Sở VHTTDL tỉnh Vĩnh Phúc kính gửi sẽ nhận được ngay sau đó. Bởi, hệ thống điện tử Dịch vụ công Quốc Gia rất nhanh…

