Bí thư Đồng Nai: “Thà bỏ ra 100 tỷ đồng để tiêm vaccine còn lợi hơn là tiêm chậm để thiệt hại hàng ngàn tỷ"

Chiều 10/8, sau khi đi thị sát tại bệnh viện dã chiến và lắng nghe công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, tân Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tiếp tục làm việc với các sở ngành liên quan để đưa ra phương án sớm kiểm soát, dập dịch.

Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh ở Đồng Nai tại cuộc họp với lãnh đảo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chiều 10/8. (Ảnh: Nha Mẫn)

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tính đến nay, Đồng Nai đang có hơn 8.300 người đang điều trị Covid-19. Có 3 địa phương đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh rất cao là TP.Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu. 4 địa phương xếp nguy cơ cao là huyện Long Khánh, Trảng Bom, Long Thành, Thống Nhất. Xếp loại cả tỉnh Đồng Nai hiện đang ở mức nguy cơ rất cao.

Ông Vũ nói rằng hiện nay việc bóc tách F0 khỏi cộng đồng còn chậm và việc thực hiện giãn cách xã hội chưa thật sự chặt chẽ dẫn đến tốc độ lây lan của virus rất nhanh.

Ngành y tế đề xuất Đồng Nai tăng cường bảo vệ vùng xanh và xanh hóa các vùng cam, vàng; làm sạch vùng đỏ. Nâng cao năng lực xét nghiệm và tiếp tục giãn cách xã hội thêm nửa tháng, triển khai thêm cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, tăng tốc độ tiêm vaccine Covid-19.

Bí thư tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh (người mặc áo bảo hộ, đứng giữa) đang kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Bệnh viện dã chiến số 3, TP.Biên Hoà vào sáng 10/8. (Ảnh: Nha Mẫn)

Còn Trung tâm y tế các huyện, thành phố cũng xin tỉnh Đồng Nai tăng cường thêm nhân lực, trang thiết bị cho địa phương để sớm tầm soát sàng lọc, bóc tách F0 nhanh khỏi cộng đồng.

Phó bí thư Tỉnh ủy ông Quản Minh Cường đề nghị Sở Y tế chủ động đề xuất mua sắm máy móc, trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch, điều trị cho bệnh nhân. Về nhân lực, một số tỉnh bạn hứa sẽ tăng cường cho Đồng Nai khoảng hơn 300 người. Lãnh đạo tỉnh đang tiếp tục liên hệ để huy động lực lượng hỗ trợ cho Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị ngành y tế đánh giá, phân tích cụ thể số liệu về các ca nhiễm bệnh, nỗ lực để đạt mục tiêu đến 1/9 cơ bản khống chế được dịch bệnh. Các địa phương triển khai thực hiện các chốt bảo vệ vùng xanh, lấy tiêu chí vùng xanh để đánh giá hiệu quả của công tác phòng chống dịch sau 1 tháng nữa.

"Dịch bệnh sẽ còn kéo dài, do đó, ý thức của con người là quan trọng nhất. Cần tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong phòng chống dịch. Huy động lực lượng y tế tư nhân, y tế học đường, y tế doanh nghiệp cùng tham gia công tác phòng chống dịch. Sau ngày 15/8, đề nghị Sở Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh tại các địa phương để tham mưu áp dụng Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 trên các địa bàn cho phù hợp", Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo.

Tân Bí thư tỉnh Đồng Nai nói rằng cần sớm tiêm chủng vaccine cho 70% dân số toàn tỉnh để tạo nên hệ miễn dịch cộng đồng (Ảnh: Nha Mẫn chụp tại cuộc họp vào ngày 10/8)

Kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị UBND tỉnh quán triệt sâu sắc những chỉ đạo trong Nghị quyết 86 về phòng chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó đề cập đến vấn đề "không để khủng hoảng y tế".

Nếu dịch bệnh bùng phát, F0 tăng lên, bệnh nhân cần hồi sức cấp cứu nhiều thì sẽ rơi vào khủng hoảng. Do đó, các sở, ngành liên quan phải tham mưu để chuẩn bị các kịch bản cao hơn để ứng phó với tình huống dịch bệnh phức tạp.

Từ nay đến thứ 7, nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, tỉnh phải thành lập Ban chỉ huy ngay, để đến 1/9 kiểm soát được dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, tức là không phát sinh F0 trong cộng đồng, trong các khu vực phong tỏa. Phải tăng cấp độ chỉ huy theo từng tình hình của dịch bệnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy lưu ý, phải tăng khả năng chữa bệnh cứu người của tỉnh Đồng Nai vì hiện nay toàn tỉnh mới có gần 10.000 giường bệnh nhưng dự báo lên đến 30.000 ca F0. Vì thế, UBND tỉnh cần có kế hoạch để thành lập thêm các bệnh viện dã chiến trong trường hợp các ca F0 tăng cao.

Về vấn đề tiêm chủng, tỉnh mới tiêm được khoảng 150.000 liều cho hơn 100.000 người. Đây là con số quá thấp so với dân số toàn tỉnh và đòi hỏi thực tiễn trong công tác phòng chống dịch.

Để đạt được mục tiêu tiêm cho 70% dân số, Đồng Nai phải tiêm cho hơn 2 triệu dân tương đương với khoảng 5 triệu liều vaccine. Phải bằng mọi cách để vừa kéo vaccine về vừa bằng mọi cách phải tập trung triển khai tiêm vaccine nhanh cho nhân dân, công nhân…

"Nếu bỏ ra 100 tỷ để tiêm còn lợi hơn là nếu tiêm chậm để thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Về vấn đề an sinh xã hội, có 2 kênh là ngân sách, giao Sở LĐ-TB&XH tiếp tục tham mưu thực hiện; kênh của xã hội đóng góp do MTTQ vận hành, phải làm sao để không người dân nào bị thiếu đói. Nếu số ca F0 tăng cao hơn nữa thì sẽ đặt ra thử thách cao hơn trong vấn đề an sinh xã hội", ông Lĩnh nhấn mạnh.