Sáng 11/12, đã diễn ra buổi khai mạc Kỳ họp thứ 21 HĐND thành phố khóa X. Phát biểu tại kỳ họp này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, thành phố đang triển khai sắp xếp bộ máy tinh gọn. Tới đây, ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương, thành phố sẽ có cơ chế vượt trội, đặc thù, quan tâm cụ thể đến đời sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ do tinh giản bộ máy.

Năm 2024, trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn nhưng kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn tăng trưởng 7,51% so với cùng kỳ, xếp vị trí thứ 2 trong 5 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là dịch vụ, du lịch; số lượng doanh nghiệp trở lại hoạt động tăng lên.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng của thành phố có tăng trưởng bứt phá với 7,69% so với cùng kỳ; thu ngân sách ước vượt hơn 33% dự toán và bằng 120% so với cùng kỳ. Thành phố đã khởi công, khánh thành, đưa vào sử dụng nhiều dự án, công trình quan trọng. Các chương trình an sinh xã hội được duy trì thực hiện với nhiều chính sách nổi trội, mang đậm tính nhân văn.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu quan trọng của thành phố chưa đạt như chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tiếp tục tụt hạng; đền bù, giải tỏa, bàn giao mặt bằng ở một số địa phương còn chậm; một số công trình, dự án động lực, trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ đề ra.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thông tin về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy. Ảnh: ĐT

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng còn cho hay, năm 2024, Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng. Đặc biệt là Nghị quyết số 136 năm 2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng đã mở ra cho thành phố nhiều cơ hội mới, bứt phá trong thời gian tới.

Các cơ chế, chính sách này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cùng nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thành phố trong thời gian tới để đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng khẳng định, năm 2024, kinh tế thành phố có sự tăng trưởng tích cực. Hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, thực chất, hiệu quả và đúng với thực tiễn của thành phố.

Tiếp đó trong năm 2025, Thành ủy Đà Nẵng đã quyết nghị tốc độ tăng trưởng của thành phố đạt trên 10%, thu ngân sách vượt 10% so với dự toán Trung ương giao. Chủ đề năm 2025 vừa được Thành ủy xác định là: “Năm tập trung sắp xếp, tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”.

Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, hiện nay thành phố đang triển khai sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn. Tới đây, ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương, thành phố sẽ có các cơ chế vượt trội, chính sách đặc thù quan tâm cụ thể đến đời sống một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ do tinh giản bộ máy. Thành phố cần phải có cơ chế, chính sách mới và sự đồng thuận của người dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngay sau kỳ họp này, Thường trực HĐND thành phố và các ban của HĐND thành phố cùng với các sở, ngành và UBND thành phố khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của kỳ họp, tránh tình trạng quyết sách đúng nhưng triển khai chậm và kém hiệu quả.

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chủ trương, chính sách tác động đến tư tưởng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đời sống của nhân dân, nhất là chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy.