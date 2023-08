Ngày 29/8, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, đơn vị này vừa có buổi làm việc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Ban Tuyên giáo Thành ủy về công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024.

Học sinh tại TP.HCM đã tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Ảnh: M.Q

Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở GDĐT TP.HCM trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ngành giáo dục đã đổi mới phương thức tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến, ứng dụng bản đồ Gis trong quá trình tuyển sinh, phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thành phố Thủ Đức để đảm bảo công tác tuyển sinh an toàn, minh bạch; chuẩn bị mọi điều kiện để cơ sở giáo dục bắt đầu một năm học mới đầy khởi sắc.



4 yêu cầu đối với ngành giáo dục từ Bí thư Thành ủy

Năm học 2023-2024, Bí thư Nguyễn Văn Nên yêu cầu ngành giáo dục TP tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, yêu cầu Sở GDĐT TP.HCM tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo cho năm học mới, đặc biệt là các điều kiện cơ bản về cơ sở vật chất, trường lớp, sách giáo khoa. Ngành giáo dục phải đảm bảo điều kiện môi trường học tập, sinh hoạt, đi lại… từ vệ sinh, an toàn giao thông đến giao tiếp lành mạnh thân thiện, đảm bảo an toàn an học sinh, phụ huynh an tâm khi cho con em đến trường. Ông Nên nhấn mạnh, ngành giáo dục cần đặc biệt quan tâm đến học sinh khó khăn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm mà Bí thư Thành ủy TP.HCM yêu cầu ngành giáo dục thực hiện là rà soát cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện môi trường học tập cho học sinh. Ảnh: M.Q

Thứ 2, cần nghiên cứu đề xuất chính sách về thu nhập, điều kiện làm việc thu hút giáo viên các môn học đặc thù còn thiếu như Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và tiếng Anh tiểu học để triển khai hiệu quả chương trình GDPT 2018; thu hút nhân viên y tế để đủ và thực hiện đúng chức năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường vệ sinh cho học sinh trong nhà trường. TP.HCM không thể thiếu những giáo viên những nhân viên cần thiết như trên.

Thứ 3, ông Nên yêu cầu ngành giáo dục thành phố cần tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách bài bản, gắn với từng việc làm cụ thể, bao trùm trong mọi hoạt động của nhà trường, gắn liền với môi trường học tập, sinh hoạt và rèn luyện cho học sinh.

Cụ thể là phải quan tâm nhiều hơn nữa đến môi trường văn hóa trong giáo dục. Nâng cao chú trọng xây dựng hoạt động giáo dục đạo đức làm người, ngăn nắp, kỷ luật, nói lời hay làm việc tốt, tùy theo lứa tuổi triển khai thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy để tạo ra một thế hệ công dân thành phố vừa có đức, vừa có tài.



Học sinh lớp 1 tựu trường tại TP.HCM. Ảnh: M.Q

Cuối cùng, ông Nên yêu cầu ngành giáo dục phải quan tâm hơn nữa đối với học sinh gặp rối loạn phát triển, khó khăn trong giao tiếp và tương tác xã hội; học sinh hòa nhập, chuyên biệt.

"Các em có thể gặp khó khăn về thể chất, tinh thần, học tập... Do đó, ngành cần có những giải pháp thiết thực để giúp các em hòa nhập với cộng đồng, phát huy tối đa khả năng của mình. Xây dựng chương trình giáo dục, môi trường học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của phụ huynh và cộng đồng về giáo dục hòa nhập, chuyên biệt, giúp xóa bỏ định kiến và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh hòa nhập, chuyên biệt hòa nhập với cộng đồng", ông Nên nói.

Ngoài ra, ông Nên cũng cho rằng gia đình, cộng đồng cần được phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh hòa nhập, chuyên biệt để tạo thành một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho các em.

Lễ khai giảng năm học cần tổ chức ngắn gọn, thiết thực và tiết kiệm. Ảnh: HHG

Về lễ khai giảng năm học mới sắp tới, ông Nên đề nghị tổ chức ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Chương trình khai giảng cần chú trọng tạo dấu ấn, hấp dẫn đối với học sinh, giúp các em có những trải nghiệm đáng nhớ trong ngày đầu tiên của năm học mới.

Theo báo cáo của Sở GDĐT TP.HCM, năm học 2023-2024, toàn Thành phố tăng 35.055 học sinh. Trong số này, có 22.592 học sinh công lập và 12.463 học sinh ngoài công lập. Ở cấp mầm non tăng 7.932 học sinh (công lập: 3.217, ngoài công lập: 4.715); THCS tăng 34.107 học sinh (công lập: 33.669, ngoài công lập: 438) và THPT tăng 21.181 học sinh (công lập: 14.427, ngoài công lập: 6.754). Riêng cấp Tiểu học giảm 28.165 học sinh (công lập giảm: 28.721, ngoài công lập tăng 556).

Dự kiến, năm học này sẽ đưa vào sử dụng 48 dự án với 672 phòng học mới (tăng thêm 371 phòng học).

Về đội ngũ giảng dạy, năm học 2023–2024, ngành giáo dục thành phố cần tuyển 4.717 giáo viên. Trong đó, cấp mầm non cần tuyển 1.051 giáo viên; cấp tiểu học cần tuyển 1.667 giáo viên; cấp trung học cơ sở cần tuyển 1.748 giáo viên; cấp trung học phổ thông cần tuyển 251 giáo viên.

Tính đến ngày 28/8, Sở GDĐT TP.HCM đã hoàn thành tuyển dụng đợt 1 với 165 giáo viên trúng tuyển. 12 quận, huyện gồm quận 1, 3, 7, 8, 12, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn) đã hoàn thành tuyển dụng viên chức năm học 2023-2024 với 1.243 người trúng tuyển tại vị trí giáo viên. Riêng TP.Thủ Đức và các quận: 4, 5, 6, 11, 4, 10, Bình Thạnh, Gò Vấp hiện đang trong thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng.