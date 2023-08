Hai bố con tử vong trong vụ cháy quán tạp hóa

Rạng sáng 29/8, ngôi nhà 3 tầng kết hợp ở và kinh doanh tạp hóa ở phường Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra cháy.

Lúc này, trong nhà có 4 người là vợ chồng anh N.Đ.K. (33 tuổi), chị N.T.L. (32 tuổi) cùng con gái N.T.H. (12 tuổi) và con trai N.Đ.P. (10 tuổi). Do có nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả ngôi nhà.

Nhận tin báo, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh), Công an TP Bắc Ninh, Công an phường Khắc Niệm và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường để dập lửa, chữa cháy.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Huy Chương.

Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa. Vụ hỏa hoạn khiến anh K. và cháu H. tử vong, chị L. và cháu P. bị thương.

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết thành phố đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND phường đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.