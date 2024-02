Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm và làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh sẽ khảo sát một số mô hình xây dựng nông thôn mới, khảo sát một số địa điểm tại thành phố Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Đặc biệt, Đoàn công tác sẽ tham dự Chương trình gặp gỡ đầu Xuân 2024 giữa Bí thư 4 tỉnh – khu gồm: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Cao Bằng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp tại thành phố Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Quảng Tây, Trung Quốc. Ảnh: QMG

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi hội đàm với ông Lưu Ninh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại buổi hội đàm ngày 27/2, Bí thư Khu uỷ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều kết quả đứng top đầu của cả nước và trở thành địa phương giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh đến tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) ngày càng bền chặt, không ngừng hợp tác toàn diện ở các cấp, ngành trên cả bình diện song, đa phương ở tất cả các kênh đối ngoại Đảng, ngoại giao chính quyền, đối ngoại nhân dân và đạt được những kết quả rất tích cực.

Ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc chào mừng ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, tham dự cuộc hội đàm. Ảnh: QMG

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, thắm tình hữu nghị mà lãnh đạo Quảng Tây (Trung Quốc) dành cho Đoàn, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, bày tỏ vui mừng, xúc động có dịp thăm lại tỉnh Quảng Tây trong những ngày đầu xuân Giáp Thìn - Tết cổ truyền của hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc.

Ông Ký cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Tây đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là hạt nhân, Khu uỷ, chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Quảng Tây ngày càng hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hoà và tươi đẹp.

Ủy viên BCH Trung Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh đều thống nhất cho rằng: Sự phát triển ổn định và những thành tựu to lớn của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong những năm qua đã mang đến cho nhân dân 2 nước nói chung, 2 địa phương biên giới nói riêng niềm tin về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, thực chất hơn các quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện trong tương lai.



Toàn cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: QMG

Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, ông Nguyễn Xuân Ký đã trao đổi một số thông tin về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Quảng Ninh đã có bước phát triển đột phá, “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” với tốc độ tăng trưởng GRDP trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015-2023).

Đặc biệt những năm gần đây, Quảng Ninh đang được biết đến là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển đột phá và hoàn thiện hệ thống kết cấu giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại cuộc hội đàm. Ảnh: QMG

Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai, cụ thể hoá sâu sắc hơn nữa các thỏa thuận, nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo 2 Đảng, 2 Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc, nhất là 2 tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc, Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2026 về tiếp tục làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc giữa 4 Tỉnh ủy: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh và ông Lưu Ninh, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, thống nhất đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục củng cố, tăng cường sự tin cậy, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” ở cả tầm lãnh đạo cấp cao và tất cả các tầng lớp nhân dân của 2 tỉnh – khu.



Hai bên cam kết tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thoả thuận liên quan; tăng cường quản lý an ninh, an toàn khu vực biên giới, cửa khẩu; đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép…cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định.

Tích cực thúc đẩy, phối hợp sớm tổ chức công bố và vận hành hiệu quả cặp cửa khẩu song phương Hoành Mô - Động Trung (bao gồm lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hoả); tích cực báo cáo cấp có thẩm quyền hai nước cho phép xây dựng các công trình qua biên giới tại lối mở cầu phao tạm Km 3+4 Móng Cái - Đông Hưng để tiến tới sớm mở cửa khẩu song phương tại khu vực này.

Phấn đấu xây dựng mô hình kiểu mẫu về hợp tác du lịch biên giới Việt Nam - Trung Quốc giữa Quảng Ninh và Quảng Tây. Tăng cường kết nối các cảng hàng không, cảng biển, đường bộ cao tốc với các cặp cửa khẩu để thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu; khôi phục tuyến du lịch đường biển Phòng Thành - Hạ Long, Bắc Hải - Hạ Long; triển khai hiệu quả loại hình hoạt động xe du lịch tự lái qua biên giới; phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến, điểm du lịch kết nối đến các cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc) sau khi hai bên chính thức công bố.

Phối hợp triển khai các biện pháp tiện lợi hoá thông quan; hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp hai bên đầu tư trong lĩnh vực logistics nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Ninh tạo chuỗi thương mại logistics Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) kết nối Khâm Châu - Bắc Hải - Phòng Thành Cảng (Quảng Tây, Trung Quốc); đưa Quảng Ninh và Quảng Tây trở thành trung tâm trong hành lang vận tải kết nối ASEAN với Trung Quốc, góp phần thúc đẩy đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu giữa các địa phương hai nước.

Sở Công Thương, tỉnh Quảng Ninh và Sở Thương mại, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ký thỏa thuận hợp tác về phát triển thương mại. Ảnh: QMG

Ngay sau cuộc hội đàm đã diễn ra lễ ký các Thỏa thuận hợp tác giữa các ngành, địa phương của 2 tỉnh – khu, gồm: Thỏa thuận hợp tác giữa Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh và Sở Văn hoá và Du lịch Quảng Tây; Thỏa thuận hợp tác về phát triển thương mại giữa Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh và Sở Thương mại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; Thỏa thuận giữa Huyện ủy Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh và Khu uỷ Phòng Thành, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây về thiết lập cơ chế giao lưu hữu nghị.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần này nhằm tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Quảng Ninh (Việt Nam) - Quảng Tây (Trung Quốc), cùng xây dựng đường biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển; góp phần cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.