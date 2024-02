Đang đất cấy lúa, 2 hộ dân một làng ở Quảng Ninh đem trồng hoa cúc, ruộng đẹp như phim, tiền thu nhiều hơn

CLIP: Trồng hoa cúc trên đất lúa ở thôn Nà Thổng (xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh). Video: Bùi My

Thôn Nà Thổng (xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) gồm nhiều dân tộc cùng chung sống, kinh tế của người dân trong thôn chủ yếu dựa sản xuất nông nghiệp. Để nâng cao giá trị kinh tế trên cùng một diện tích đất canh tác, Hội Nông dân huyện Đầm Hà đã hướng dẫn người dân trồng hoa cúc trên đất lúa, thay vì để cho đất nghỉ sau vụ lúa mùa.

Sau khi được Hội Nông dân huyện Đầm Hà giới thiệu về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cúc trên đất lúa, đã có hai hộ tiên phong trồng hoa cúc tại cánh đồng thôn Nà Thổng.

Ruộng hoa cúc tại thôn Nà Thổng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh nở vàng rực rỡ. Ảnh: Bùi My



Những ngày này, khu ruộng của gia đình ông Hoàng Xuân Chì (thôn Nà Thổng, xã Quảng An, được phủ một màu vàng rực của các luống hoa cúc bắt đầu bung nở, bên cạnh đó là những luống hoa cúc chúm chím nụ xanh.

Đang nhanh tay thu hoạch những luống hoa cúc phát triển xanh tốt trong vườn, ông Chì cho biết, gia đình ông đang thu hoạch hoa cúc phục vụ cho dịp Rằm tháng Giêng và Lễ hội đình Đầm Hà. Còn những luống hoa vẫn chúm chím sẽ được thu hoạch và tiêu thụ vào mùng 1 tháng 2 âm lịch sắp tới.

"Trước đây những khu vực này toàn bộ đều trồng lúa. Năm ngoái thu hoạch xong, lại chưa cấy đến, thấy Hội Nông dân tuyên truyền về dự án trồng hoa cúc nên tôi tham gia. Khi nào thu hoạch xong hoa cúc, tôi lại cấy vụ Chiêm. Trồng hoa cúc này hiệu quả hơn hẳn trồng lúa, trồng hoa màu" – ông Chì phấn khởi chia sẻ.

Ông Hoàng Xuân Chì (thôn Nà Thổng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) thu hoạch hoa cúc. Ảnh: Bùi My



Còn ông Lỷ Văn Nhì – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Thổng – cũng là một trong hai hộ tiên phong trồng hoa cúc trên đất lúa ở Nà Thổng.

Ông Nhì cho hay, khi được Hội Nông dân huyện Đầm Hà và Hội Nông dân xã Quảng An tuyên truyền trồng trồng hoa cúc ở Nà Thổng, gia đình ông đã tham gia trồng thử nghiệm. Do khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, lại được hướng dẫn tận tình về kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa cúc an toàn, hiệu quả nên hoa cúc sinh trưởng và phát triển khá tốt. Hoa nở bông to, màu vàng rực rỡ, cành thẳng, mập mạp, lá xanh...

"Đồng bào dân tộc ở đây không có thói quen sử dụng hoa, nên toàn bộ hoa cúc được chính quyền xã và Hội Nông dân hỗ trợ vận chuyển về thị trấn, về huyện để tiêu thụ. Đến thời điểm hiện, ruộng hoa của gia đình đã xuất bán được ¾, chỉ còn lại một phần để bán vào dịp mùng 1 sắp tới" - Trưởng thôn Nà Thổng cho biết thêm.

Hoa cúc được chất lên xe kéo, chuẩn bị vận chuyển về thị trấn để tiêu thụ. Ảnh: Bùi My

Xuống tận ruộng cùng hai hộ ông Hoàng Xuân Chì và Lỷ Văn Nhì thu hoạch hoa cúc, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đầm Hà La Trường Thọ cho biết, Hội Nông dân huyện triển khai dự án trồng hoa cúc tại cánh đồng thôn Nà Thổng từ tháng 10/2023. Sau 90 ngày đã có kết quả và thành công như hiện nay.

Dự án trồng hoa cúc tại thôn Nà Thổng có hai hộ hội viên tham gia trồng khoảng 10.600 cây hoa cúc (4 loại cúc khác nhau) với tổng kinh phí khoảng 15 triệu đồng. Để hội viên yên tâm sản xuất, Hội Nông dân đã đồng hành, hỗ trợ hội viên nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật…

Bên cạnh đó, với quan điểm đồng hành cùng hội viên, nông dân, Hội Nông dân huyện Đầm Hà phối hợp với HTX Sản xuất nông nghiệp hữu cơ Thành Đạt giúp bao tiêu sản phẩm. Ngoài ra, Hội Nông dân cũng hỗ trợ các hộ dân bán hoa cúc qua Zalo, Facebook, giúp hội viên thuận lợi đầu ra.

Với giá bán hoa cúc 2.000 – 3.000 đồng/cây, đây thực sự là mô hình hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo cho hội viên, nông dân vùng cao.

Hội Nông dân huyện Đầm Hà hỗ trợ các hộ dân thu hoạch, tiêu thụ hoa cúc. Ảnh: Bùi My

Cây hoa cúc có ưu điểm là dễ chăm sóc, thời gian cho thu hoạch ngắn. Dù mới ở giai đoạn thử nghiệm, song việc trồng hoa cúc trên ruộng lúa tại Nà Thổng, xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh đã và đang mang lại những tín hiệu khả quan, giúp người đồng bào vùng cao nơi đây nâng cao thu nhập.