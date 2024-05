Ngày 13/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XVI để bàn và thông qua Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XVI. Ảnh: T.U.H.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương đã trình bày tờ trình liên quan Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương cho biết, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 10 và lần thứ 12, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã cho ý kiến và thống nhất nội dung về phương án mô hình thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh phương án trong đề án để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để Tỉnh ủy thảo luận, cho ý kiến về phương án sắp xếp địa giới hành chính giữa huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông và thành lập thị trấn Lộc Sơn thuộc huyện Phú Lộc. Theo đó, sẽ nhập toàn bộ diện tích, quy mô dân số của huyện Nam Đông và huyện Phú Lộc để thành lập huyện mới, có tên gọi là huyện Phú Lộc; thành lập thị trấn Lộc Sơn trên cơ sở địa giới hành chính xã Lộc Sơn.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao về đề án, cho rằng các phương án nêu trong đề án được xem xét, tham vấn kỹ càng các cơ quan chuyên môn đồng thời tham gia thêm các ý kiến, đề xuất giải quyết các vướng mắc, điều chỉnh phù hợp thực tế.

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa, khi Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh: T.H.

Giải trình thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết: Lãnh đạo tỉnh rất sát sao, quan tâm đến việc thành lập đề án đến phát triển đô thị, hiện tại nguồn lực toàn tỉnh tập trung cho phát triển đô thị, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đứng top đầu của cả nước, tuy nhiên nguồn lực không nhiều, các địa phương cần chia sẻ. Vấn đề nhập tách không nên quá lo lắng, vì thời gian qua tỉnh cũng đã tiến hành làm, đợt này không quá nhiều, nên tiến hành làm sẽ theo đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

Kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu cho biết, các tiêu chí để tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến nay cơ bản đáp ứng yêu cầu. Các địa phương được sắp xếp và các địa bàn còn yếu về tiêu chí đô thị cần nêu cao hơn nữa vai trò của các cấp ủy, chính quyền địa phương, với quyết tâm vươn lên; các ngành cần xây dựng chương trình đề hỗ trợ, ưu tiên nguồn lực các địa bàn trọng điểm.

Theo nội dung Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 4.947,10 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 1.380.489 người, 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 131 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập các quận, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Thành phố Huế hiện tại sẽ được chia thành 2 quận, gồm quận Phú Xuân và quận Thuận Hóa. Quận Phú Xuân có diện tích tự nhiên là 127,00 km2, quy mô dân số 229.469 người, với 13 phường, gồm: An Hòa, Đông Ba, Gia Hội, Thuận Lộc, Tây Lộc, Thuận Hòa, Kim Long, Hương Sơ, Hương Long, Phú Hậu, Hương An, Hương Vinh, Long Hồ (trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Hương Thọ với một phần phường Hương Hồ).

Thành phố Huế trực thuộc Trung ương sẽ được thành lập với diện tích tự nhiên 4.947,10 km2, quy mô dân số 1.380.489 người, gồm 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện, có 131 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Thái Hùng.

Quận Thuận Hóa có diện tích tự nhiên 139,41 km2, quy mô dân số 313.800 người, với 19 phường, gồm: An Cựu, An Tây, Vỹ Dạ, Phước Vĩnh, Trường An, Phú Nhuận, Thủy Biều, Phú Hội, An Đông, Vĩnh Ninh, Phường Đúc, Thủy Xuân, Xuân Phú, Thủy Vân, Phú Thượng, Hương Phong (xã Hương Phong hiện nay), Thủy Bằng (xã Thủy Bằng hiện nay), Thuận An (trên cơ sở sáp nhập xã Hải Dương và phường Thuận An), Dương Nỗ (trên cơ sở sáp nhập các xã Phú Dương, Phú Mậu và Phú Thanh).

Huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông sẽ được sáp nhập thành một huyện và tại huyện này sẽ có thêm thị trấn Lộc Sơn được thành lập trên cơ sở nguyên trạng 18,99 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.757 người của xã Lộc Sơn hiện nay.

Thị xã Phong Điền sẽ được thành lập trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 945,67 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 121.554 người của huyện Phong Điền hiện nay. Tại thị xã Phong Điền sẽ có 7 phường, xã được thành lập, gồm: Phường Phong Thu (trên cơ sở nhập thị trấn Phong Điền và xã Phong Thu), phường Phong Hải (trên cơ sở nhập xã Điền Hải và xã Phong Hải), phường Phong Phú (trên cơ sở nhập xã Điền Lộc và xã Điền Hòa), phường Phong An (xã Phong An hiện nay), phường Phong Hiền (xã Phong Hiền hiện nay), phường Phong Hòa (xã Phong Hòa hiện nay), xã Phong Thạnh (trên cơ sở sáp nhập xã Điền Môn và xã Điền Hương).

Thị xã Hương Thủy sẽ có thêm 4 phường được thành lập, gồm: Phú Bài (trên cơ sở nhập xã Phú Sơn và phường Phú Bài hiện nay), Tân Lương (trên cơ sở sáp nhập xã Thủy Tân và phường Thủy Lương), Thủy Phù (xã Thủy Phù hiện nay), Thủy Thanh (xã Thủy Thanh hiện nay). Thị xã Hương Trà sẽ có phường Hương Toàn được thành lập (trên cơ sở nguyên trạng xã Hương Toàn).