Bích Ngọc đổi nghệ danh mới, xin lỗi tình đầu bằng MV đầy sức lay động

Bích Ngọc lột xác trong MV ""Sorry em yêu lần đầu". Ảnh: Tang Tang

Cũng là giọng hát quyến rũ ấy nhưng không còn ở cao độ thét gào khoe nội lực, mà là những thanh âm ngọt ngào, lay động đầy tình cảm. Sáng tác của Bích Ngọc cũng vừa vặn cho giọng hát của Á quân Vietnam Idol năm nào, song lần này là sự chín muồi về cảm xúc và làm chủ về giai điệu.

Có thể nói, trong 7 năm học tập, trau dồi về thanh nhạc, piano, nhạc lý và trực tiếp giảng dạy âm nhạc cho các em nhỏ tại Soul Music & Performing Arts Academy, cuộc sống của Bích Ngọc được bao bọc trong môi trường âm nhạc thuần túy và nguyên bản nhất.

Nữ ca sĩ trở lại sau 7 năm giảng dạy ở Soul Music & Performing Arts Academy.

Sau 7 năm được "chế tác" bởi bộ máy công nghiệp âm nhạc hàng đầu Việt Nam, Bích Ngọc chính thức bước chân vào Vpop với nghệ danh mới - J.ade và tâm thế mới - ca sĩ, người viết nhạc khi trình làng sản phẩm âm nhạc đầu tay do cô sáng tác "Sorry em yêu lần đầu". Ca khúc được phát hành dưới định dạng Art Visual Lyric Video, thuộc album phòng thu "Im Not Her" sẽ ra mắt vào cuối năm nay.



Mang dáng dấp của một bản tình ca nhưng đậm hơi thở Pop và RnB, "Sorry em yêu lần đầu" là những tâm sự mà chính J.ade đã trải qua và chắt chiu suốt tuổi trẻ để tạo nên. Từ những câu hát đầu tiên, mê lộ của xúc cảm ngay lập tức hiện ra.

Lời xin lỗi gửi đến tình đầu nhiều nông nổi nhưng chân thành, được nâng niu và tôn trọng bởi một cô gái trưởng thành, lồng trong những thanh âm hiện đại, đầy tính nữ cũng là điều mà J.ade muốn tâm sự với công chúng trong lần ra mắt này.

Nhạc sĩ Thanh Bùi đỡ đầu cho sản phẩm tinh thần của Bích Ngọc

Không chỉ khoe trọn vẹn giọng hát nội lực, giàu xúc cảm thuộc hàng hiếm có mà "Sorry em yêu lần đầu" còn cho thấy đẳng cấp quốc tế về tổng thể từ âm nhạc đến hình ảnh, mức độ đầu tư sản xuất thuộc hàng khủng từ "xưởng chế tác" ngọc đằng sau. Đó là giám đốc sản xuất Thanh Bùi, giám đốc âm nhạc Benjamin James từ InQ International, giám đốc Art Visual Tùng Monkey từ Capital Studio Media City, Vũ Đinh Trọng Thắng từ Ban nhạc Ngọt và bản master được hoàn thiện bởi phòng thu Abbey Road tại London.

Hướng đến tiêu chuẩn tiệm cận quốc tế, sự nguyên bản nhưng đẳng cấp về hình mẫu nghệ sĩ và sự khác biệt trong từng sản phẩm, "Sorry em yêu lần đầu" được phát hành dưới định dạng video khổ dọc, được lên ý tưởng sáng tạo và thực hiện bài bản, chuyên nghiệp bởi nghệ sĩ thị giác Tùng Monkey và team Capital Studio Media City.

Bích Ngọc đổi nghệ danh J.ade và tỏa sáng với sáng tác của mình. Ảnh: Tang Tang

"Sorry em yêu lần đầu" kể câu chuyện tình yêu buồn, tan vỡ của tuổi trẻ nhưng cũng chính là những giai đoạn cảm xúc, những trải nghiệm của chính J.ade suốt những lần thử rồi sai, những năm tháng được nuôi dưỡng và tôi rèn. Không còn là phép thử, J.ade gửi lời chào đến V-Pop một cách đầy chuyên nghiệp, mang theo thứ âm nhạc Pop - R&B quen thuộc nhưng không hề an toàn và dễ đoán.

Nét đẹp trong ca khúc được nâng niu bởi cảm xúc và trải nghiệm, giai điệu đẹp và dễ nhớ, ca từ được mài giũa tinh xảo, và quan trọng nhất ở người ca sĩ - chất giọng khoẻ khoắn, tạo nên sự kịch tính khi thưởng thức và bung trào hơi thở hiện đại.

Nội lực từ giọng hát cộng với giai điệu mạnh mẽ khiến cho "lời xin lỗi tình đầu" của J.ade có được sức mạnh, sự lay động và dư âm tới tận những tiếng piano cuối cùng.

Cùng với ê kíp hùng hậu và chuyên nghiệp hậu thuẫn, Ja.de đã vượt qua được những rào cản của chính mình, cùng "Sorry em yêu lần đầu" hướng đến một sự bứt phá về sản phẩm cũng như mặt bằng chung của thị trường âm nhạc hiện nay.