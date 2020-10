BIDV nỗ lực đảm bảo kinh doanh ổn định, chung tay hỗ trợ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý III/2020. Theo đó, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế và của ngành ngân hàng trước sự tác động của dịch bệnh Covid-19, BIDV nỗ lực để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động... tuy vẫn còn một số khó khăn như quy mô tăng trưởng thấp, còn nhiều thách thức trong việc hoàn thành các chỉ tiêu hiệu quả...

Đến 30/09/2020, kết quả hoạt động của BIDV cụ thể như sau:

Tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 1,468 triệu tỷ đồng, giảm 1,5% so với đầu năm, chủ yếu do giảm ròng cấu phần tiền gửi tại NHNN.

Hoạt động huy động vốn: Tiền gửi khách hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,8% (tăng ròng trên 30.840 tỷ đồng) so với đầu năm; mức tăng phù hợp với quy mô tăng trưởng tín dụng, nhằm đảm bảo hiệu quả cân đối vốn - sử dụng vốn toàn hệ thống.

Hoạt động tín dụng: Cho vay khách hàng đạt trên 1,145 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 2,5% (tăng ròng hơn 28.360 tỷ đồng) so với đầu năm. Nguyên nhân dẫn đến dư nợ tăng chậm tại BIDV cũng như một số ngân hàng chủ yếu do ảnh hưởng của dịch Covid-19; các gói tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cần có thời gian để phát huy hiệu quả và phụ thuộc vào sức hấp thụ của thị trường. Tỷ lệ nợ xấu cho vay tổ chức và cá nhân của riêng khối ngân hàng thương mại được kiểm soát ở mức l,87%. Hiện nay, BIDV đang rà soát tổng thể nền khách hàng (tình hình tài chính, khả năng trả nợ, mức độ thiệt hại của từng khách hàng) để có biện pháp ứng xử phù hợp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu.

Hoạt động thu phí lãi ghi nhận kết quả tích cực: (i) Thu dịch vụ ròng (không gồm thu phí từ hoạt động bảo lãnh) đạt hơn 3.667 tỷ đồng, tăng trưởng 21,5% (tăng ròng 648 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; (ii) Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đạt 1.254 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% (tăng ròng 177 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước; (iii) Thu từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lần lượt đạt 479 tỷ đồng và 1.009 tỷ đồng, mức tăng ròng lần lượt là 217 tỷ đồng và 1.275 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

BIDV nỗ lực đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, chung tay hỗ trợ miền Trung

Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt hơn 23.181 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.062 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, mức tăng trưởng phù hợp trong bối cảnh BIDV sử dụng nguồn lực để hỗ trợ nền kinh tế và khách hàng bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. BIDV thực hiện trích đầy đủ dự phòng rủi ro theo phân loại nợ. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu "lấy khách hàng là trung tâm" với những điểm nhấn trong quý II/2020: (i) Tổ chức thành công Lễ phát động Chuyển đổi số nền khách hàng với chủ đề "BIDV Digi Up - Thay đổi để dẫn đầu"; (ii) Là ngân hàng tiên phong trong ứng dụng công nghệ blockchain trong tài trợ thương mại tại Việt Nam.

Thành công thử nghiệm bước đầu của việc phát hành LC bằng công nghệ blockchain là động lực quan trọng để BIDV nỗ lực đẩy mạnh số hóa các giao dịch tài trợ thương mại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển thanh toán xuất nhập khẩu trong nước; (iii) Chính thức đưa vào hoạt động 2 Phòng Giao dịch thông minh trên địa bàn Hà Nội (PGD Tháp Hà Nội - Chi nhánh Hà Thành và PGD Ngoại Giao Đoàn - Chi nhánh Tây Hồ) nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại PGD, cung cấp cho khách hàng trải nghiệm giao dịch mới mẻ về số hóa với nhiều hình thức giao dịch tự động, online, tiến tới tái cấu trúc hoạt động PGD theo hướng phát triển thành những điểm giao dịch không giấy tờ…

Với tinh thần tương thân tương ái "Vì miền Trung thương yêu", trong bối cảnh đồng bào các tỉnh Miền Trung gặp nhiều khó khăn của đợt mưa lũ lịch sử đang diễn ra, BIDV dành ngân sách 08 tỷ đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào nhằm chia sẻ một phần thiệt hại do thiên tai. BIDV tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… để trực tiếp chuyển tới đồng bào thông qua các hình thức nhu yếu phẩm, hiện vật… phục vụ cho cuộc sống thiết yếu của đồng bào trong và sau khi lũ đi qua.

BIDV hy vọng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần làm vơi đi những khó khăn, thiệt hại do lũ lụt gây ra cho đồng bào tại các tỉnh miền Trung. Đồng thời, Công đoàn BIDV đang tiếp tục thực hiện vận động cán bộ công nhân viên trong toàn hệ thống quyên góp, ủng hộ để hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ... Bên cạnh đó, bằng nghiệp vụ ngân hàng, BIDV cũng đang chỉ đạo các chi nhánh tổng hợp đề xuất các giải pháp, biện pháp hỗ trợ khó khăn cho các doanh nghiệp, khách hàng chịu thiệt hại trực tiếp do lũ lụt gây ra.

Trong quý IV/2020, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, rà soát mức độ tác động của dịch Covid-19 và thiên tai để điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

- Tel: 024.22205544; Hotline: 19009247

- Website: www.bidv.com.vn

- Fanpage: BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam