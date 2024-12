Biến cây dại thành cây cảnh đang hot, rễ mọc ngược lên trời, một người Long An bán hết veo Biến cây dại thành cây cảnh đang hot, rễ mọc ngược lên trời, anh nông dân Long An có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu

Trong thành phố nhỏ Tân An (phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An), thấy cây bần ổi-một loại cây dại mọc hoang dân dã có tàng, rễ đẹp quái dị, trái vừa thơm vừa khoái khẩu của dân sành ăn, anh Vũ Hồng Phong đã dùng cây hoang này làm kiểng bonsai bần ổi có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.