Biên giới Tây Nam đang chống dịch Covid-19 ra sao sau vụ bệnh nhân 1440?

Trước đó, ngày 30/12/2020, đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - cho biết, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 242/QĐ-ANĐT về việc khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12/2020. Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm đối với hành vi "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép" quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

"Đây là vụ án phức tạp, gây hoang mang trong cộng đồng và ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chống dịch bệnh Covid-19 ở nước ta. Vì vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quyết tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh sớm bắt giữ được các đối tượng có liên quan đến đường dây nhập cảnh trái phép này, để trừng trị nghiêm minh theo pháp luật" - đại tá Đinh Văn Nơi nhấn mạnh.



Ngày 31/12/2020, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh An Giang vừa cho biết, liên quan đến bệnh nhân 1440, có tổng cộng 9 đối tượng cùng nhập cảnh trái phép tại cửa khẩu tại xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang.