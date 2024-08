Biện pháp đơn giản đảo ngược bệnh gan nhiễm mỡ

Bài tập cho bệnh gan nhiễm mỡ



Gan là một trong những cơ quan chính trong cơ thể giúp loại bỏ độc tố và hỗ trợ phân hủy chất béo để tiêu hóa. Gan nhiễm mỡ là tình trạng tích tụ mỡ trên gan, nếu không được điều trị có thể phát triển thành xơ gan. Xơ gan cùng với các biến chứng khác có thể gây tử vong.

Tiêu thụ thực phẩm chứa chất béo chuyển hóa, rượu, đường bổ sung và thực phẩm chiên rán có liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Theo TS. Natasha, chuyên gia tại Ấn Độ, một số bài tập hiệu quả mà người gan nhiễm mỡ có thể thực hiện bao gồm:

Các bài tập tim mạch và sức mạnh

Tăng cường hoạt động thể chất bằng cách thực hiện các bài tập tim mạch và sức mạnh như cử tạ, bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… giúp tăng cường quá trình trao đổi chất cơ bản để giảm lượng mỡ tích tụ trong cơ thể, trong đó có gan.

Bài tập tim mạch giảm gan nhiễm mỡ.

Đi bộ hàng ngày

Đi bộ 45 phút vào buổi sáng hoặc buổi tối có thể giúp ngăn ngừa nhiều bệnh về lối sống từ đái tháo đường, huyết áp, bệnh tim đến gan nhiễm mỡ.

Yoga

Các bài tập yoga rất hiệu quả trong việc đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ vì nhiều tư thế yoga có thể giúp kích thích gan và tăng cường chức năng của gan. Thực hiện các tư thế yoga như hơi thở của lửa, tư thế con ếch, tư thế con thuyền, tư thế gập người… cải thiện lưu thông máu khắp cơ thể và tốt cho gan.

6 thay đổi lối sống để giảm gan nhiễm mỡ

Ngoài tập thể dục, những thay đổi lành mạnh khác trong lối sống cũng có thể cải thiện gan nhiễm mỡ và sức khỏe tổng thể của bạn. Đó là:

Hạn chế tiêu thụ đường: Đường có thể gây hại cho sức khỏe vì đồ ăn nhẹ như bánh ngọt, bánh nướng, kem có thể dẫn đến tăng cân, gây tích tụ mỡ, kể cả mỡ nội tạng.

Tránh ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ và đồ chiên rán, bổ sung rau lá xanh: Ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và chiên rán có thể làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, gây béo phì ở người.

Bổ sung omega - 3 vào chế độ ăn: Ăn các loại thực phẩm như cá, các loại hạt, hạt giống, dầu thực vật, dầu đậu nành, v.v. có thể giúp giảm mỡ trong gan và do đó hỗ trợ điều trị gan nhiễm mỡ.

Giảm lượng rượu bia và uống nhiều nước: Những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ do rượu có thể bị tổn thương gan và tích tụ mỡ nhiều hơn do uống rượu ở mức trung bình đến cao.

Do đó, nếu được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ do rượu, bạn nên kiêng hoàn toàn rượu bia.

Uống đủ nước có thể giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh và do đó giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Ngủ đủ giấc: Ngủ đủ giấc ít nhất 7 đến 8 giờ mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Một số biện pháp tại nhà hỗ trợ trị gan nhiễm mỡ

Chanh

Chanh có múi chứa rất nhiều vitamin C , chất chống oxy hóa mạnh giúp ngăn ngừa các gốc tự do gây hại cho tế bào gan và cải thiện sức khỏe gan. Bên cạnh đó, các đặc tính bảo vệ gan tự nhiên của chanh có tác động tích cực đến gan nhiễm mỡ do rượu bằng cách làm giảm mức lipid.

Cách sử dụng: Thêm một thìa nước cốt chanh vào một cốc nước ấm và uống.

Uống nước chanh ấm để cải thiện sức khỏe gan.

Nghệ

Loại gia vị chính này có thành phần dinh dưỡng cực kỳ ấn tượng và đặc tính trị liệu có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa gan nhiễm mỡ. Hợp chất curcumin có trong nghệ bảo vệ các tế bào gan khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ khi dùng đúng liều lượng.

Cách dùng: Đun sôi một cốc nước, thêm một nhúm nghệ và một thìa nước cốt chanh, và uống thức uống này hàng ngày.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin có đặc tính chống oxy hóa mạnh giúp tối ưu hóa chức năng gan và ngăn ngừa tích tụ mỡ. Nó hoạt động bằng cách ngăn chặn lượng chất béo được lưu trữ trong gan, đốt cháy chất béo và kích hoạt quá trình trao đổi chất.

Cách dùng: Uống 2 đến 3 tách trà xanh thường xuyên giúp phục hồi sức khỏe gan và ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ.