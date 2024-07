Vì sao Khu dân cư An Hạ chưa được cấp sổ sau nhiều năm?

Dự án khu dân cư An Hạ gần 10 năm chưa được cấp sổ

Dự án Khu dân cư An Hạ toạ lạc tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh do Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhựt Thành (Công ty Nhựt Thành) làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 26,51ha với mục tiêu xây dựng nhà ở cho các doanh nghiệp, các đối tác và công nhân làm việc trong Khu công nghiệp An Hạ.

Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai, dự án vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khiến nhiều khách hàng bức xúc.



Dự án khu dân cư An Hạ toạ lạc tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Ảnh: Gia Linh

Tháng 7/2024, ghi nhận thực tế của PV Dân Việt, dự án Khu dân cư An Hạ đã hoàn thành một số hạ tầng cơ bản hệ thống cấp nước, thoát nước mưa, nước thải…

Về hạ tầng giao thông, dự án mới hoàn thiện khu vực vỉa hè. Riêng về đường xá vẫn chưa hoàn thiện khi một số tuyến đường nội khu chưa được trải nhựa. Phía bên trong, rải rác một vài nhà ở đã được xây dựng. Đa số, các nền đất vẫn còn bỏ trống, cỏ mọc um tùm.

Một khách hàng cho biết đã mua dự án từ Công ty Nhựt Thành nhiều năm qua. Tuy nhiên, gần 10 năm nay, dự án vẫn chưa được cấp sổ khiến người dân gặp khó khăn trong vấn đề chuyển nhượng, mua bán.

Khách hàng đã nhiều lần phản ảnh, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng cam kết cấp sổ cho người dân, tuy nhiên đến nay vẫn có sổ.

Chủ đầu tư dự án Khu dân cư An Hạ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính

Phản hồi với PV Dân Việt, UBND huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết thông tin về pháp lý dự án Khu dân cư – Khu công nghiệp An Hạ, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Cụ thể, ngày 14/1/2013, UBND TP.HCM ban hành Công văn số 224/UBND-ĐTMT về chấp thuận đầu tư Dự án Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Khu công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Dự án triển khai gần 10 năm qua vẫn chưa có sổ. Ảnh: Gia Linh

Ngày 31/10/2016, UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 6175/UBND-ĐT về điều chỉnh nội dung công văn chấp thuận đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư - Khu công nghiệp An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Dự án có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Bình Chánh duyệt theo Quyết định số 8278/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 và các Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại các Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 8/1/2015; Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 4/2/2015; Quyết định số 1587/QĐ- UBND ngày 15/3/2016 và Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 9/3/2017 của UBNDhuyện Bình Chánh.

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng mua dự án, UBND huyện Bình Chánh cho biết dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư - Khu công nghiệp An Hạ do Công ty Nhựt Thành làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách để thực hiện chi trả công tác bồi thường và chủ đầu tư chuẩn bị quỹ nền để bố trí tái định cư.

Ngày 14/11/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 9717/STNMT-QLD, do Công ty Nhựt Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đối với khu đất Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư An Hạ nên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Hạ tầng giao thông bên trong dự án vẫn chưa hoàn thiện, cỏ dại mọc khắp nơi. Ảnh: Gia Linh

UBND huyện Bình Chánh cho biết, thời gian qua chính quyền địa phương đã tiếp nhận ý kiến của cử tri liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại dự án Khu dân cư - Khu công nghiệp An Hạ.

UBND huyện có báo cáo và đề xuất UBND TP.HCM, các Sở ngành xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, UBND huyện Bình Chánh kiến nghị các Sở, ngành làm việc với Công ty Nhựt Thành thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Được biết, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các Sở ngành có liên quan. Tuy nhiên đến nay, Công ty Nhựt Thành chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính nên việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng chưa được thực hiện.