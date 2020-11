Bình Định: Bất ngờ xuất hiện sạt lở ở miền núi, khẩn cấp di dời dân

Mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm khoảng 50m mái taluy dương ở khu tái định cư hồ Đồng Mít (thuộc thôn 1, xã An Dũng, huyện An Lão) sạt lở nghiêm trọng, đất đá đổ xuống vùi lấp một số chuồng trại của người dân.

Theo ông Trương Tứ, tình trạng sạt lở mái taluy dương ở khu tái định cư hồ Đồng Mít tiếp tục diễn ra. Vì vậy, UBND huyện An Lão đã chỉ đạo UBND xã An Dũng theo dõi để sớm có phương án phòng tránh, không cho người dân đi lại trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng.

"Tạm thời, chúng tôi di dời 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm, các lực lượng chức năng đang theo dõi chặt chẽ khu tái định cư này", ông Tứ cho hay.

Vụ sạt lở ở thuộc thôn 1, xã An Dũng, huyện An Lão.

Trong khi đó, nhiều hộ đồng bào dân tộc H're tại khu tái định cư thôn 1, xã An Dũng, chứng kiến trận sạt lở vẫn bàng hoàng, lo sợ.

Khu vực tái định cư thôn 1, xã An Dũng chưa bao giờ xảy ra sạt lở. Nhà tái định cư của người dân nằm cách xa chân núi nên qua nhiều mùa mưa bão, chưa xảy ra thiệt hại gì về người và tài sản. Thế nhưng, sau trận sạt lở vừa rồi bà con không dám trở lại nhà.

"Đang ngồi cho gà ăn tôi nghe tiếng ầm ầm, thấy sạt lở, tôi vội vã gọi những người trong nhà chạy ra ngoài, may mà chạy kịp. Lo lắng, hồi hộp, người dân không dám ở trong nhà, đi chỗ khác lánh nạn cho an toàn", chị Đinh Thị Nhân (xã An Dũng) nhớ lại.

Bí thư Đảng ủy xã An Dũng Đinh Văn Dũng đề nghị, chính quyền cấp huyện cần sớm có giải pháp khắc phục về lâu dài để ổn định chỗ ở cho người dân. "Hiện tư tưởng người dân rất hoang mang và cũng sợ sạt lở, nguy hiểm tới tính mạng và tài sản của bà con", ông Dũng nói.

Sạt lở tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Đinh do lũ ống, lũ quét.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định người dân rất lo lắng vì tình trạng sạt lở đất đá gây chia cắt, đây là địa phương bị thiệt hại nặng nhất trong các đợt lũ vừa qua.

Tại xã Vĩnh Kim, các thôn O3, Đắk Tra và Con Trú, đường dẫn vào các làng bị đất đá chắn ngang đường. Gần 1 tuần trôi qua, làng O3 vẫn bị chia cắt với bên ngoài. Trong làng điện, nước không có, thực phẩm dự trữ thiếu hụt, bà con chưa thể ra ngoài vì lo lại sạt lở đường vùi lấp.

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Huỳnh Đức Bảo cho biết, huyện đã tổ chức đoàn công tác đến tận nơi và bố trí gạo, trước mắt là hỗ trợ gạo, mỳ tôm, dầu ăn và các nhu yếu phẩm cần thiết đảm bảo đời sống của bà con và sau đó có kế hoạch lâu dài.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng, sẽ tính đến phương án di dời bà con đi nơi khác để đảm bảo an toàn.

"Lo nhất nếu tiếp tục mưa bão thì khả năng sạt lở xảy ra, vì vậy chúng tôi đang chỉ đạo quyết liệt phải di dời các hộ dân ở chân núi đến nơi an toàn. Tỉnh giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn cùng với các cơ quan chức năng đi khảo sát từng vị trí, từng địa điểm. Ở vị trí nào, di dời đến đâu, có sơ đồ, có phương án, trên cơ sở đó tổ chức thực hiện việc di dời bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân", ông Dũng nói.